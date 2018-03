Colesterolo | l' acido bempedoico lo riduce

Blastingnews

(Di martedì 13 marzo 2018) La società farmaceutica americana Esperion Terapeutics con sede nella citta di Ann Arbor in Michigan, specializzata nella ricerca di terapie contro ilLDL, lo scorso 7 marzo 2018, tramite un comunicato ufficiale sul suo sito internet, ha annunciato di aver portato a termine la prima parte di uno studio di Fase III sulle proprietà anti -dell'. Questa ha evidenziato una riduzione dello stesso superiore del 28% rispetto a trattamenti analoghi effettuati con farmaci a base di statine. Il comunicato dell'azienda farmaceutica Nel comunicato della società si è messo in evidenza come lo studio abbia riguardato circa 270 soggetti affetti da malattia cardiovascolare aterosclerotica indotta da alti quantitativi dilipoproteico a bassa densità, o LDL. l'è stato somministrato ai soggetti che partecipavano allo studio in dosi via ...