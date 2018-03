CN | Sion 2026 | popolazione deve potersi esprimere

Grillo cambia idea sulle Olimpiadi : 'Torino 2026 una grande occaSione per la città' : Ovvio come la nuova candidatura del capoluogo piemontese, abbia scatenato polemiche nel mondo politico. Sono stati in molti a far notare come, tale posizione, sia totalmente opposta a quella assunta ...

Olimpiadi Invernali 2026 a Torino - la città vuole il bis. E persino Grillo cambia idea : “grande occaSione per la città e per il Movimento” : Sostenibili, a basso impatto ambientale e costo di realizzazione, ad alto tasso di riutilizzo e rilancio delle infrastrutture esistenti a cui si aggiunge una grande riconversione delle opere nel post olimpico. Sono i punti qualificanti dello studio di pre fattibilità illustrato dalla Camera di commercio per la candidatura di Torino a ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026, a vent’anni di distanza da Torino 2006. “Secondo i nostri ...

