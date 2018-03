CN | diritto all' autodifesa non sarà esteso

diritto alla casa - gli inquilini “fantasma” dei palazzi pubblici : Diritto alla casa, gli inquilini “fantasma” dei palazzi pubblici Il viaggio di Mattino 5 tra gli edifici occupati da centinaia di persone Continua a leggere L'articolo Diritto alla casa, gli inquilini “fantasma” dei palazzi pubblici proviene da NewsGo.

Il diritto all'aborto in Cile - la guida delle auto in Arabia : un anno di conquiste delle donne nel mondo : Nel 2017 il Cile ha legalizzato l'aborto, l'Arabia Saudita ha permesso alle donne di guidare l'automobile è una coppia di bobbiste nigeriane si è qualificata per la prima volta nella storia alle Olimpiadi invernali. Le donne stanno raccogliendo numerose vittorie nei diritti di genere e vogliono continuare a farlo, manifestando oggi, 8 marzo, al grido di #pressforprogress.

“Rinviare Fiorentina-Benevento per diritto al lutto” - l’appello alla Lega Serie A : Mario Sconcerti lancia un appello. Il noto giornalista, parlando a RMC Sport, auspica senza mezzi termini il rinvio della gara tra Fiorentina e Benevento dopo la morte di Davide Astori. “Chi aveva conosciuto Astori in campo internazionale come capitano della Fiorentina e giocatore della Nazionale aveva imparato a capire e apprezzare la diversità di questo ragazzo, che senza essere un eroe e un santo era veramente una persona perbene. Credo che ...

Elezioni : alle 12 - a Casale Monferrato - ha votato il 21 - 78% degli aventi diritto. Segnalate lunghe code in vari seggi : Il Comune di Casale Monferrato ha comunicato i primi dati sulle affluenze. alle ore 12 ha votato il 21,78% degli aventi diritto alla Camera , 5.794 votanti su 26.593, . Non ancora noto il dato per il ...

#Elezioni2018 - alta l'affluenza. Alle 12 ha votato oltre il 19 - % degli aventi diritto : I dati sono circa alla metà (relativi a 4.317 comuni su 7.958). Nella precedente tornata elettorale del 2013, che però si svolse in due giorni, alla stessa ora si era recato Alle urne il 14,94% degli elettori per la Camera

diritto all'oblio - Google accoglie meno della metà delle richieste : Sparire nell’epoca del Web sembra impossibile, eppure in Europa è considerato un Diritto al quale i colossi di Internet devono adeguarsi. Il 26 febbraio Google ha pubblicato la versione aggiornata del suo rapporto sul Diritto all’oblio, ovvero sulle richieste ricevute per la cancellazione di determinati contenuti dai risultati del motore di ricerca. L’istituto dell’oblio informatico, sancito con una sentenza ...

Agrigento - tribunale condanna Miur : “Mancanza di insegnanti di sostegno discriminatoria del diritto all’istruzione” : Discriminazione. E’ questa la parola usata dal giudice monocratico Valentina Stabile del tribunale di Sciacca, nei confronti del ministero dell’Istruzione che non ha garantito l’insegnante di sostegno ad un bambino di tre anni affetto da una grave forma di autismo. Il ricorso, proposto dagli avvocati Giuseppe Livio e Giuseppe Impiduglia, ha stabilito che l’attribuzione a uno studente disabile di un numero di ore di sostegno scolastico inferiore ...

In tre anni Google ha rimosso un milione di link per il diritto all’oblio : Nel maggio 2014, con una storica sentenza, la Corte di Giustizia europea ha riconosciuto il diritto all’oblio sul web. Da allora sono arrivate a Google oltre 2,4 milioni di richieste di rimozione di Url dai risultati del suo motore di ricerca da parte di cittadini europei . Più della metà del totale è giunto dai cittadini di Francia, Germania e R...

diritto all’oblio - Google ha cancellato meno della metà dei link di cui è stata chiesta la rimozione : Mario Costeja González non se lo ricorda nessuno, ma c’è chi lo considera l’eroe del Diritto all’oblio. Costeja González, la cui epopea giudiziaria è ricordata solo da pochi addetti ai lavori nonostante l’immortalità della sentenza che lo (e ci) riguarda, quattro anni dopo essersi rivolto alla Agencia Española de Protección de Datos nel 2010, ha ottenuto la “deindicizzazione” di una pagina web che raccontava una sua vicenda personale ormai ...

Prefazione a Spazio e politica. Il diritto alla città II di Henri Lefebvre : Se, da un lato, contro l'idea althusseriana di fondare una "scienza teorica" marxista, Lefebvre ha contribuito a rivitalizzare gli strumenti di ricerca propri della critica marxiana, dall'altro, la ...

MONDO - diritto e liberta' di scienza. Appello Ass.Coscioni all'ONU : Senza un grande investimento sulla scienza e sul Diritto di ciascuno a beneficiare del progresso scientifico, e' a rischio il futuro della democrazia liberale". Nel panel newyorkese dunque sono ...

Scienza : il diritto a godere del progresso scientifico sarà l’oggetto di un evento all’ONU organizzato dall’Associazione Luca Coscioni il 22 febbraio : Il 22 febbraio 2018 la Rappresentanza Permanente d’Italia alle Nazioni Unite ospiterà una tavola rotonda per affrontare la questione del “diritto a godere del progresso scientifico e della libertà indispensabile per la ricerca scientifica”. L’evento è organizzato dall’Associazione Luca Coscioni in collaborazione con l’American Association for the Advancement of Science e vedrà la partecipazione del professor Mikel Mancisidor, membro del Comitato ...

Gb - un secolo di suffragette : 100 anni fa la conquista del diritto di voto alle donne : L'appello alla riabilitazione definitiva delle "eroine" vestite di nero che furono imprigionate in seguito alle proteste è stato lanciato dalla Fawcett Society, organizzazione che prende il nome da ...