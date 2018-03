Clamoroso Russia 2018 | l’Inghilterra minaccia il boicottaggio dei Mondiali | nuove chance

calcioweb.eu

(Di martedì 13 marzo 2018) RIPESCAGGIO ITALIA – L’Italia non è riuscita a qualificarsi ai prossimidi calcio inche andranno in scena in estate ma potrebbe aprirsi una nuova clamorosa porta. L’avvelenamento della spia Serghei Skripal potrebbe portare conseguenze anche a. “Sarebbe difficile procedere normalmente con la partecipazione dell’Inghilterra aidi calcio se emergessero nuovi comportamenti ostili da parte di Mosca e in particolare prove di un coinvolgimento dello Stato russo nel presunto avvelenamento di Serghei Skripal”, ha dichiarato il ministro degli Esteri britannico, Boris Johnson. Negli ultimi mesi si erano aperte altre possibilità per l’Italia con alcune Nazionali a rischio esclusione, prima il Perù per questioni governative legate al ministero dello Sport peruviano, poi Spagna ed Iran ed adesso l’Inghilterra. Nuovi ...