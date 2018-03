Citroen C4 Cactus | cambia faccia “The unconventional hatchback”

laragnatelanews

(Di martedì 13 marzo 2018) È più di un restyling! La C4è stata completamente rivista, dopo soli quattro anni dalla commercializzazione. “E menomale”, linea a parte, nei dettagli non aveva mai convinto. Era stata presentata (come tradizione per) come un’auto trasversale, un crossover berlina. Aveva tante differenze rispetto alle altre auto (in un mondo di auto tutte uguali, si distingueva veramente), ma obiettivamente non era bella, troppe stranezze estetiche. Un frontale anonimo gli airbump, che sicuramente funzionavano, ma facevano apparire l’auto come una macchinetta delle autoscontro, poi i fari, sia davanti che dietro fin troppo semplici, le barre sul tetto e i vetri fissi posteriori. Tutte cose non troppo amate dal pubblico. Oggi si presenta in una veste completamente rivista, sia estetica, che nelle intenzioni commerciali, tecniche, in relazione al pubblico a cui ...