Cinque donne accusano l' archistar Richard Meier di molestie Lui si scusa e annuncia che

Cinque donne eminenti ai Lincei - una finestra sul futuro : Cinque conferenze di insigni donne , di cui quattro scienziate ed una impegnata politicamente per la pace, su alcuni grandi temi del nostro tempo sono in corso all'Accademia dei Lincei . Con questa iniziativa la più antica accademia scientifica del mondo, fondata nel 1603, guarda al futuro dell'Umanità dove il contributo delle donne diverrà sempre più importante superando ostacoli e vincoli che hanno penalizzato ...

Fermignano - rapina in villa. Cinque donne ostaggio dei banditi armati : Fermignano (Pesaro Urbino), 21 gennaio 2018 - rapina in stile Arancia meccanica , stanotte intorno alle 2.30 a Fermignano . Quattro banditi a volto coperto e armati di pistole hanno fatto irruzione all'...

Ascolti : Quo vado? batte Romanzo famigliare - il ritorno di Pomeriggio Cinque - Uomini e Donne e Avanti un altro! : Ascolti tv di lunedì 8 gennaio 2018. Chi ha vinto in prima serata? Com’è andato Che fuori tempo che fa? Chi ha prevalso nel daytime, fascia oraria in cui sono tornati i programmi di Canale 5 dopo la lunga pausa natalizia? Ascolti tv di lunedì 8 gennaio 2018 in prima serata, chi ha vinto In […] L'articolo Ascolti: Quo vado? batte Romanzo famigliare, il ritorno di Pomeriggio Cinque, Uomini e Donne e Avanti un altro! proviene da Gossip ...