Cina sfida gli Usa e punta a diventare prima potenza militare? Vola la vendita delle armi

MotoGp - l Aprilia vuole stupire La nostra è una sfida affasCinante : ... 'Una grande sfida' - 'Quella portata avanti da Aprilia Racing è una delle sfide più affascinanti tra le molte che un grande Gruppo come il nostro affronta ogni giorno, sui mercati di tutto il mondo. ...

Cina-USA : chi vincerà la disfida di CRISPR? : Interrogando il database che elenca i trial clinici autorizzati nel mondo, però, appare evidente che negli ultimi due anni la Cina ha accumulato un sostanzioso vantaggio in termini numerici: le ...

Tennistavolo - Team World Cup 2018 : i risultati delle semifinali. Sarà una doppia sfida Cina-Giappone : Il mondo del Tennistavolo se lo spartiscono Cina e Giappone: a Londra, nella Team World Cup 2018, le due finali, maschile e femminile, saranno teatro della doppia sfida tra le due potenze di questo sport, in accordo con le teste di serie assegnate all’inizio della manifestazione. Di seguito tutti i risultati odierni. Torneo maschile Semifinali Cina-Inghilterra 3-0 Corea del Sud-Giappone 2-3 Torneo femminile Semifinali Giappone-Corea del ...

Verso Juve-Tottenham : rivivi l'avviCinamento alla sfida dello Stadium : SEGUI QUI il LIVE della gara, dall'annuncio delle formazioni ufficiali alla cronaca della partita. I ragazzi stanno arrivando! E come si legge anche sul bus... siamo tutti insieme! #TOGETHER #JuveTOT ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : stanotte le qualifiche dell’Halfpipe. Sfida USA-Cina? : Non solo la finale dello Slopestyle: il programma dello Snowboard femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang prosegue spedito e, nella notte, ci sarà anche la prima parte della gara per quanto riguarda l’Halfpipe, le qualificazioni. Ventiquattro atlete, due run di qualifica dalle quali usciranno fuori le migliori dodici che andranno a giocarsi la finale che si disputerà nella notte di domani. Si prospetta una grande Sfida tra Stati ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la staffetta azzurra punta alla finale. L’Italia sfida Cina - Olanda e Giappone : Domani cominciano ufficialmente le Olimpiadi Invernali di PyeongChang per quanto riguarda lo Short track. Sarà subito una giornata molto importane per i colori azzurri, perchè non ci sarà solo il debutto di Arianna Fontana e Martina Valcepina nelle batterie dei 500 metri, ma le due azzurre saranno protagoniste anche nelle semifinali della staffetta femminile. L’Italia si gioca, dunque, subito un posto nella finale olimpica e per far ...

Fed Cup 2018 : il ritorno delle sorelle Williams contro l’Olanda - sfida affasCinante tra Repubblica Ceca e Svizzera : Ci apprestiamo a vivere un weekend di grande interesse per il tennis femminile nei quarti di finale della Fed Cup 2018 del World Group I. Tante partite interessanti con squadre molto forti e con il ritorno di grandi giocatrici. Nella sfida tra Stati Uniti ed Olanda rispondono presente le sorelle Williams. Serena e Venus hanno detto “Si” alla chiamata di Kathy Rinaldi e ci saranno ad Ashville (veloce indoor), per difendere il titolo ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma si apre con il doppio misto - subito la grande sfida tra Cina e Svizzera : Domani inizia il torneo di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang e il programma sarà aperto dalle gare del doppio misto, che per la prima volta nella storia faranno parte di una rassegna a cinque cerchi. Saranno otto le nazioni che lotteranno per le medaglie e la formula del torneo è quella classica: quindi si avrà un round robin in cui le prime quattro classificate accederanno alle semifinali. La prima sessione di gioco, che si ...

Raggi sfida Lorenzin : "A scuola anche i bambini non vacCinati" : La sindaca di Roma Virginia Raggi ha scritto al ministro della Salute Beatrice Lorenzin, al ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e al presidente dell'...

Raggi adesso sfida la Lorenzin 'A scuola bimbi non vacCinati' : Il caso vaccini non si chiude. Il sindaco di Roma, Virginia Raggi vuol mandare a scuola anche i bambini non vaccinati. E la giunta capitolina, con una lettera la ministro della Salute Lorenzin, al ministro dell'Istruzione, Fedeli, all'Anci e al presidente della Regione Lazio, Zingaretti, annuncia di vole ripsettare la "continuità didattica per tutti gli alunni non vaccinati". Di fatto la mossa del Campidoglio è ...

La Cina sfida lo spazio e sogna la luna [VIDEO] : Il programma spaziale cinese nonostante un anno di alti e bassi va avanti. A giugno comincerà la missione verso il ‘lato oscuro’ della luna. Per prima cosa, un satellite per le comunicazioni con la Terra verrà posizionato a 60mila chilometri oltre la luna. Questo satellite di collegamento da 425 chili guiderà il secondo elemento della missione, un veicolo in grado di atterrare e muoversi, sulla faccia nascosta della nostro satellite, ...

Trump sfida Cina e Corea del Sud : “Dazi su import di pannelli solari e lavatrici” : Donald Trump apre un nuovo fronte di conflitto, quello dei rapporti commerciali con la Cina. Facendo leva sul Trade Act del 1974 che concede al presidente americano l’ampia autorità di imporre dazi per tutelare le aziende straniere, il capo della Casa Bianca ha deciso di imporre per anni dazi del 30% sulle importazioni di pannelli solari e lavatrici negli Stati Uniti. La decisione del tycoon – riporta la stampa d’oltreoceano – ...