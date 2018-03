Ciclismo | venerdì 23 marzo a Riccione si svolgerà la seconda tappa della Coppi e Bartali

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : venerdì 2 marzo. Programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara : Terza giornata di gare a Apeldoorn (Olanda) per i Mondiali di Ciclismo su pista. Saranno quattro i titoli assegnati oggi nel Velodromo Omnisport. L’Italia punterà in particolare su Elisa Balsamo nell’omnium e Filippo Ganna nell’inseguimento, entrambi con buone possibilità di conquistare una medaglia. Le finali verranno trasmesse in diretta tv da Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player, mentre RaiSport le trasmetterà in differita ...