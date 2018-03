Choking Game | lo sballo che uccide impazza sul web

meteoweb.eu

(Di martedì 13 marzo 2018) Se ne parla meno, ma certi rituali tra giovanissimi purtroppo sono duri a morire. Anzi, messi a fuoco dallo smartphone, rinvigoriscono sul web senza subire alcuna censura. Dopo anni stanno ancora là a mostrare in versione ‘live’ fenomeni come il ‘flash indiano’, quello che secondo ragazzini di 12-15 anni, è un ‘gioco’, una sensazione forte da sperimentare tra amici ma che in realtà non ha niente di divertente, solo possibili conseguenze pericolose. “L’obiettivo è provocare volontariamente uno svenimento facendo ricorso all’iperventilazione, per poi bloccare l’affluenza del sangue al cervello mediante compressione della carotide“, spiega all’Adnkronos Maura Manca, psicologa e presidente dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza, ricordando che la pratica è diffusa tra i teenager anche con il nome di Space Monkey ...