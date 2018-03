Choking Game - lo sballo che uccide impazza sul web : Se ne parla meno, ma certi rituali tra giovanissimi purtroppo sono duri a morire. Anzi, messi a fuoco dallo smartphone, rinvigoriscono sul web senza subire alcuna censura. Dopo anni stanno ancora là a mostrare in versione ‘live’ fenomeni come il ‘flash indiano’, quello che secondo ragazzini di 12-15 anni, è un ‘gioco’, una sensazione forte da sperimentare tra amici ma che in realtà non ha niente di divertente, ...