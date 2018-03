Chirurgia plastica | Bergamo capitale mondiale della rinoplastica

Chirurgia plastica : tutte vogliono rifarsi l'ombelico : Negli ultimi anni si è assistito a un incremento di operazioni di Chirurgia plastica , ma vi è una nuova tendenza mondiale: tutte vogliono rifarsi l'ombelico . Nello specifico? Lo desiderano ovale, ...

Chirurgia plastica : tutte vogliono rifarsi l’ombelico : Negli ultimi anni si è assistito a un incremento di operazioni di Chirurgia plastica, ma vi è una nuova tendenza mondiale: tutte vogliono rifarsi l'ombelico. Nello specifico? Lo desiderano ovale, come quello di Emily Ratajowski e Jessica Simpson.Parlando con il Daily Mail, il chirurgo plastico Matthew Schulman ha spiegato che il numero degli interventi di ombelicoplastica è raddoppiato negli ultimi anni. La colpa sarebbe dei social media, ...

Informatore russo del Wada scappato in America mostra volto dopo Chirurgia plastica - : La trasmissione sarà trasmessa l'11 febbraio. In precedenza era stato riferito che Gregory aveva subito un intervento di chirurgia plastica facciale: in questa intervista Rodchenkov ha mostrato per la ...

Chirurgia estetica : in aumento i ritocchi per uomini e donne. Ed è boom per interventi di “labioplastica” : Negli ultimi anni apparire al meglio della propria forma ed eliminare o migliorare difetti del corpo è diventato qualcosa di importante per donne e uomini, e non è un caso che, con il progresso delle tecniche chirurgiche siano aumentati in maniera importante il numero di interventi di Chirurgia estetica che vengono effettuati a livello globale. Se un tempo questi interventi venivano preferiti esclusivamente da chi se li poteva permettere, da ...

Salute - boom di Chirurgia plastica : +50% di ritocchi alla vagina : E’ boom della chirurgia cosmetica: nel 2017 sono stati spesi 8,6 miliardi di euro soltanto per il materiale e le sostanze chimiche utilizzate nelle varie tecniche, praticamente quanto esporta annualmente il Costa Rica. Sono i dati diffusi al Congresso dell’IMCAS, l’assemblea annuale dei chirurghi e dermatologi estetici, che si chiude oggi a Parigi. Le tecniche piu’ in voga sono le solite: togliere il grasso indesiderato ...

La Chirurgia plastica quanto costa nel 2018 : Ricorrere alla chirurgia plastica nel 2018 è più semplice e meno costoso rispetto agli anni precedenti. I costi sono relativamente accessibili a più fasce di persone, anche per effetto del maggior numero di persone che ricorrono al chirurgo plastico e…Continua a leggere →

La Chirurgia plastica più Richiesta : La Chirurgia Plastica è molto Richiesta anche nel nostro Paese, ed esistono aree di intervento che, in modo peculiare e maggioritario, richiamano certamente molti più pazienti. Sicuramente, infatti, nel corso dei decenni gli interventi di Chirurgia estetica sono cambiati e…Continua a leggere →

Raffaello Tonon : ecco quanto ha speso per gli interventi di Chirurgia plastica Video : Raffaello Tonon [Video] è uno di quei personaggi che sono stati scoperti da Maurizio Costanzo. L'ex inquilino del #Grande Fratello Vip 2, in questi anni è totalmente cambiato dal punto di vista fisico, apparendo molto più magro ed affascinante. In che modo ci è riuscito? L'opinionista milanese si è sottoposto ad un intervento di liposcultura che gli ha dato la possibilita' di perdere dei chili in eccesso. Il televenditore non ha mai nascosto a ...

BELEN RODRIGUEZ/ Gli amici la mettono in guardia sull'uso della Chirurgia plastica : seguirà i consigli? : BELEN RODRIGUEZ sta esagerando con l'uso della chirurgia plastica? Ecco l'ultima voce diffusa da Novella 2000 secondo la quale gli amici l'avrebbero messa in guardia...(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 05:51:00 GMT)