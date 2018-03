“Chiara Ferragni ricoverata in ospedale…” Paura per il piccolo Leone La salute del

caffeinamagazine

(Di martedì 13 marzo 2018) In questi ultimi mesi i fan stanno seguendo con apprensione l’andamento della gravidanza di Chiara. La fashion blogger più famosa d’Italia è legata al rapper Fedez e l’attesa delsi sta rivelando più complicata del previsto. la crescita del bebè ha subito infatti un rallentamento dovuto dalla placenta invecchiata, dopo i primi momenti di apprensione sembrava che fosse tornato tutto a posto, ma adesso purtroppo ci sono altre novità allarmanti. Come rivelato dalla ragazza in un post su Instagram, a seguito dell’ultima ecografia, è emerso che il livello del liquido amniotico è più basso del dovuto. Naturalmente questo non è positivo, dal momento che il liquido amniotico serve a proteggere il feto nel corso dei 9 mesi di gestazione, in poche parole è indispensabile per lo sviluppo del. Questo valore così basso indica la presenza ...