Chiara Ferragni e Fedez | visite di controllo per la crescita di Leone | preoccupazione per

Fedez e Chiara Ferragni in ospedale prima del parto : gli ultimi aggiornamenti sulla gravidanza : Fedez e Chiara Ferragni in ospedale: gli ultimi controlli e visite prima dell'atteso parto. La coppia più social e seguita del momento ha tenuto aggiornati i propri followers sullo stato della gravidanza della fashion blogger: una visita di controllo in ospedale per gli ultimi accertamenti. Nei giorni scorsi, attraverso Instagram Fedez aveva fatto sapere di alcuni problemi riscontrati con la placenta di Chiara. Nelle ultime ore, una nuova ...

La mamma di Chiara Ferragni : "Mia figlia l'ho costruita io. Le ho insegnato il valore della libertà" : "Ho dato alle mie figlie proprio ciò che non ho ricevuto io e che mi è mancato: la fiducia". In un'intervista a Libero, parla Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni. La donna è pronta a volare per Los Angeles, in occasione della nascita del nipote Leone, primogenito della fashion blogger e del rapper Fedez. Con il quotidiano la donna ha parlato del suo rapporto con le figlie. Del suo impegno per trasmettere loro fiducia ...

Chiara Ferragni chiama l’ostetrica a casa. Ma come funziona? : A circa un mese alla nascita di Leone (il parto è previsto ad aprile), Chiara Ferragni e Fedez, futuri genitori, hanno deciso di rimanere in America. Ed è lì che stanno seguendo il corso di preparazione al parto. Una serie di lezioni «personalizzate», che l’ostetrica Sarah ha cominciato a tenere a casa della coppia. Se qualche giorno fa Chiara si chiedeva se fosse ancora in tempo per chiedere assistenza a una doula, oggi ha deciso di reclutare ...

Chiara Ferragni - Leone cresce sano. E la mamma già pensa al look : Chiara Ferragni rassicura i fan sulla crescita del piccolo Leone . Manca circa un mese al parto e, da qualche settimana, la coppia formata falla fashion blogger e da Fedez ha deciso di rallentare con ...

Chiara Ferragni e Fedez/ Il corso pre parto diventa social : "Un neo papà ha mai vomitato?" : Le settimane passano in fretta e presto Chiara Ferragni e Fedez stringeranno tra le braccia il piccolo Leone ma fino ad allora ecco l'ultimo sacrificio: un corso pre parto "horror"(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 14:47:00 GMT)

Chiara Ferragni : cronaca di una musa beauty annunciata : Chiara Ferragni, in dolce attesa, sui social si dedicasse più del solito a mostrare i suoi look beauty. Forse la gravidanza che ha avuto qualche difficoltà l'ha costretta a giocare di meno con gli ...

Chiara Ferragni : cronaca di una musa beauty annunciata : Ci eravamo chiesti di recente perché Chiara Ferragni, in dolce attesa, sui social si dedicasse più del solito a mostrare i suoi look beauty. Forse la gravidanza che ha avuto qualche difficoltà l’ha costretta a giocare di meno con gli abiti e di più con acconciature e trucco? Un modo semplice per sentirsi bella, piacersi e trascorrere con leggerezza i giorni in cui, purtroppo, è stata costretta a stare a riposo. LEGGI ANCHEConsigli beauty in ...

Chiara Ferragni dopo la paura : "Leo sta crescendo - quindi siamo super felici. Amo suo padre più di ogni altra cosa" : LOS ANGELES ? dopo le paure di qualche giorno fa, riportate da Leggo.it, Chiara Ferragni aggiorna i suoi follower sulla sua gravidanza. Sleek baby...

Chiara Ferragni : «Leo cresce - siamo super felici» : «Piccolo aggiornamento su Leo: adesso dovrebbe pesare circa 5 libbre, cioè 2,3 chili. Sta crescendo, quindi siamo super felici. E io amo suo padre più di ogni altra cosa». Chiara Ferragni continua a raccontare la prima gravidanza, giunta ormai all’ultimo mese, via social. Passata la paura per una complicazione, lei e Fedez alternano controlli ginecologici a tanto riposo. LEGGI ANCHEChiara Ferragni: «L'abito che dovevo indossare agli ...

“Quel pelo - fai schifo!”. Ops! Valanga di insulti per Chiara Ferragni. La foto pubblicata dalla blogger - e futura mamma di Leone - scatena i social. E anche i fan - questa volta - non le risparmiano critiche feroci : Non c’è pace per Chiara Ferragni. Ancora una volta la famosa blogger e influencer è stata insultata sul suo account Instagram. la compagna del cantante Fedez, dal quale aspetta il primo figlio, Leone, ha postato una foto in cui oltre al suo bel pancione si vede anche una giacchettina di pelliccia che non è passata inosservata agli utenti del social. Le polemiche sono subito scattate copiose, La fidanzata di Fedez, alla 35° settimana ...

Chiara Ferragni indossa una pelliccia scoppia la polemica : La foto che ha pubblicato la fashion blogger Chiara Ferragni su “Instagram” fa scattare tante polemiche. La Ferragni è giunta alla 35° settimana, viene attaccata perché quella giacca di Fendi che sponsorizza con orgoglio è una pelliccia. Sui social i commenti negativi sono stati davvero tanti.

Chiara Ferragni - gravidanza agli sgoccioli/ Meno red carpet e più relax in attesa di Leone : le ultime news : Chiara Ferragni, la gravidanza della fashion blogger è agli sgoccioli. Il piccolo Leone nascerà ad Aprile, ma fino ad allora riposo assoluto per la fidanzata di Fedez(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Chiara Ferragni rinuncia agli Oscar 2018 e il Red Carpet/ Il tifo per Luca Guadagnino - “Chiamami col tuo nome” : Chiara Ferragni rinuncia Oscar 2018 e al red Carpet: Foto, ecco l'abito che avrebbe indossato l'influencer che ha seguito la serata a casa sul divano insieme al piccolo Leone.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 19:21:00 GMT)

Moda : ceo Chiara Ferragni - vendite legate a influencer : ... in italiano e in inglese, per diversi anni: pubblicava tre foto con look diversi, portando il backstage del mondo della Moda in mezzo alle persone - racconta Lorini - Ha acquisito sempre più ...