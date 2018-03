Chiara Ferragni e Fedez | ancora preoccupazioni per la gravidanza

“Chiara Ferragni ricoverata in ospedale…”. Paura per il piccolo Leone. La salute del bambino della fashion blogger e di Fedez sta avendo problemi. Dopo il primo pericolo scampato è arrivata purtroppo un’altra brutta notizia : “Menomale che mia madre sta arrivando…” : In questi ultimi mesi i fan stanno seguendo con apprensione l’andamento della gravidanza di Chiara Ferragni. La fashion blogger più famosa d’Italia è legata al rapper Fedez e l’attesa del piccolo Leone si sta rivelando più complicata del previsto. la crescita del bebè ha subito infatti un rallentamento dovuto dalla placenta invecchiata, Dopo i primi momenti di apprensione sembrava che fosse tornato tutto a posto, ma ...

Chiara Ferragni in ospedale : nuovi problemi con la gravidanza : Chiara Ferragni incinta come sta? Ancora problemi per il figlio Leone Gli ultimi mesi di gravidanza si stanno rivelando i più difficili per Chiara Ferragni. Dopo che la crescita del piccolo Leone ha subito un rallentamento a causa della placenta invecchiata, è emerso un altro problema dall’ultima ecografia. Come rivelato dalla stessa fidanzata di Fedez […] L'articolo Chiara Ferragni in ospedale: nuovi problemi con la gravidanza ...

Chiara Ferragni e Fedez - paura su Instagram per il parto prematuro : D'altra parte, tutta la relazione dei due è sempre stata sotto gli occhi del mondo. Come dimenticare la romantica proposta di matrimonio all'Arena di Verona o l'annuncio del bebè in arrivo? Chiara ...

Chiara Ferragni e Fedez - ancora preoccupazione per la gravidanza : “Liquido amniotico più basso del solito” : ancora preoccupazione per Leone, il bambino di Chiara Ferragni e il rapper Fedez. Dopo essere stata messa a riposo, perché il piccolo Leone non cresceva in modo adeguato, la fashion blogger è andata a fare un controllo medico ed è stata diverse ore sotto osservazione perché il liquido amniotico era più basso del solito. Nelle stories di Instagram, la coppia ha documentato cosa stava accadendo e la creatrice di “The blonde salad” ha ...

Chiara Ferragni in clinica in attesa del piccolo Leone : Chiara Ferragni si confida sui social davanti al parto che avverrà tra qualche settimana. “Abbiamo trascorso tutta la giornata in ospedale dopo la visita di controllo perché il liquido amniotico era più basso del previsto… Dopo aver concluso il monitoraggio siamo tornati a casa. Sono così contenta che Fedez e i miei amici mi abbiano fatto ridere e non spaventare… E che mia mamma stia arrivando a Los Angeles”. E’ una Chiara più ...

La mamma di Chiara Ferragni : "Mia figlia l'ho costruita io. Le ho insegnato il valore della libertà" : "Ho dato alle mie figlie proprio ciò che non ho ricevuto io e che mi è mancato: la fiducia". In un'intervista a Libero, parla Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni. La donna è pronta a volare per Los Angeles, in occasione della nascita del nipote Leone, primogenito della fashion blogger e del rapper Fedez. Con il quotidiano la donna ha parlato del suo rapporto con le figlie. Del suo impegno per trasmettere loro fiducia ...

Chiara Ferragni chiama l’ostetrica a casa. Ma come funziona? : A circa un mese alla nascita di Leone (il parto è previsto ad aprile), Chiara Ferragni e Fedez, futuri genitori, hanno deciso di rimanere in America. Ed è lì che stanno seguendo il corso di preparazione al parto. Una serie di lezioni «personalizzate», che l’ostetrica Sarah ha cominciato a tenere a casa della coppia. Se qualche giorno fa Chiara si chiedeva se fosse ancora in tempo per chiedere assistenza a una doula, oggi ha deciso di reclutare ...

Chiara Ferragni - Leone cresce sano. E la mamma già pensa al look : Chiara Ferragni rassicura i fan sulla crescita del piccolo Leone . Manca circa un mese al parto e, da qualche settimana, la coppia formata falla fashion blogger e da Fedez ha deciso di rallentare con ...

Chiara Ferragni e Fedez/ Il corso pre parto diventa social : "Un neo papà ha mai vomitato?" : Le settimane passano in fretta e presto Chiara Ferragni e Fedez stringeranno tra le braccia il piccolo Leone ma fino ad allora ecco l'ultimo sacrificio: un corso pre parto "horror"(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 14:47:00 GMT)