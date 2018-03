Chi è Maurizio Martina - il ministro alla guida del Pd dopo Renzi - : Il vice segretario del Pd, bergamasco, ha una laurea in Scienze politiche. È il reggente del Partito democratico dopo la sconfitta alle elezioni del 4 marzo. A lui il compito di mediare fino all'...

Chi è Maurizio Martina - candidato a sostituire Matteo Renzi alla segreteria del Pd : Maurizio Martina ospite al Wired Next Fest 2017 La direzione del Pd di lunedì 12 marzo sancirà la fine di Matteo Renzi come segretario del Pd. Il passaggio dello scettro, almeno in via momentanea, dovrebbe andare al vicesegretario Maurizio Martina che dovrebbe assumere ad interim la segreteria del partito. Martina, attuale ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, ha annunciato che il suo discorso non sarà privo di toni duri ...

Ascoli PicChio - Maurizio Ganz : "Simoneandrea sta soffrendo - spero che mister gli dia una possibilità" : Maurizio Ganz è tornato a parlare del figlio Simoneandrea intervenendo ieri in diretta telefonica alla trasmissione "Due in Fuorigioco" in onda sulle frequenze radiofoniche di RMC Sport Network , CLICCA QUI PER AUDIO INTERVISTA, . L'ex attaccante di Milan e Inter ha analizzato il momento del numero 23 bianconero che da quando è arrivato nel Piceno ha collezionato solamente 5 ...

Rita Dalla Chiesa - nuovo programma Mediaset : l'ha voluto Maurizio Costanzo : Rita Dalla Chiesa torna in pista. La conduttrice, 'perdonata da Mediaset dopo l'abbandono di Forum , Rete4, per passare a La7, ritorna a Rete 4 , in seconda serata, con un programma firmato da ...

Ritardi Roma Termini - Renato Mazzoncini - ad Fs : "Chiediamo scusa". Maurizio Gentile - ad Rfi : "Colpa delle previsioni meteo" : "Sono stati commessi degli errori, che non ripeteremo. E dobbiamo delle scuse ai passeggeri. Quando uno sta sette ore in treno c'è poco dire, bisogna solo scusarsi, e attrezzarsi per fare sì che non accada più". A pronunciare queste parole in un'intervista rilasciata al quotidiano la Repubblica è Renato Mazzoncini, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. A vederla in modo diverso è però ...

Maurizio PistocChi - la trattenuta su Callejon non segnalata dall'arbitro contro il Cagliari : Sarà un episodio che farà discutere a lungo quello accaduto a Callejon durante Cagliari-Napoli. A sottolinearlo è il giornalista Mediaset Maurizio Pistocchi che pubblica il fotogramma dell'azione ...

Fabrizio Corona libero/ Mattino 5 - Maurizio Sorge : "Lui non è un tossicodipendente" - Chi lo ha colpito duro? : L'affaire Fabrizio Corona continua ancora a dividere il pubblico e i giornalisti ospiti in studio a Mattino 5 ma l'amico non ha dubbi: "Lui non è un tossicodipendente". Cosa ha rivelato?(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 10:21:00 GMT)

Michelle Hunziker - L’intervista di Maurizio Costanzo/ Il ricatto su Aurora e le parole su FranChino Tuzio : Michelle Hunziker intervistata da Maurizio Costanzo durante L'intervista in onda oggi, giovedì 22 febbraio nella seconda serata della rete ammiraglia di Casa Mediaset.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 13:50:00 GMT)

Rita Dalla Chiesa torna in tv dopo 5 anni di assenza. E ringrazia Maurizio Costanzo : Rita Dalla Chiesa torna a Mediaset dopo tanti anni di assenza con un programma in seconda serata su Rete 4 . Ogni lunedì per otto settimane racconterà in 'Ieri oggi italiani' come sono cambiati l'...

“Acido in faccia a mia figlia Aurora”. Michelle Hunziker choc. Ospite al Maurizio Costanzo Show - gela il sangue di Chi la ascolta. “Per lei e per noi un dramma atroce” : Una delle protagoniste assolute del Festival di Sanremo 2018, se non la vera e propria star grazie alla sua capacità di occupare il palco in maniera mai banale e sempre appassionante, con quel sorriso contagioso che ha tenuto gli italiani incollati allo schermo per tutta la durata della kermesse musicale. E d’altronde lei, Michelle Hunziker, è per distacco uno dei volti più amati della nostra televisione, mattatrice assoluta ogni ...

Maurizio Crozza ritorna - ecco Chi prenderà di mira : Al centro della puntata, come sempre, la stretta attualità politica legata in questo periodo alla campagna elettorale. Inoltre sul palco i nuovi personaggi anticipati nelle scorse settimane e ...

Centrodestra - il disastro dei candidati. Maurizio Lupi : 'Noi con l'Italia risChia di non superare il 3%' : 'Una follia', un 'caso pazzesco', una 'figura del cavolo' che potrebbe però costare carissimo al Centrodestra. Di mezzo c'è Noi con l'Italia , la 'quarta gamba centrista' coinvolta nel caso delle ...

Maurizio Lupi : "Se cancellano la lista "Noi con l'Italia" in Lombardia risChiamo di non arrivare al 3%" : "È successo che il magistrato della corte d'Appello della circoscrizione 1 e 4 ha detto che mancava tra gli atti il documento di collegamento alla coalizione di "Noi con l'Italia". E quindi mancando questo, avrebbe dovuto essere presentata anche la documentazione dei candidati all'uninominale". Lo dice a Repubblica Maurizio Lupi, di "Noi con l'Italia", che alla domanda sul perché non sia stata presentata la documentazione si sfoga: ...