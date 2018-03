Chi è Gina Haspel | nuovo capo della Cia | veterana dei servizi segreti ma accusata di

Usa : Gina Haspel - un falco con la macChia del waterboarding : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra paGina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Gina Haspel direttore della Cia - ecco Chi è la prima donna a capo dei Servizi Segreti Usa : A capo dell'agenzia di spionaggio più famosa del mondo c'è ora una donna, Gina Haspel, ed è la prima volta che accade. La Haspel era già direttore generale dell'Agenzia. E aveva collaborato con l'...

SABRINA FERRARA/ Video - la regina dei Chihuahua con un armadio da 450 paia di scarpe (Mamma che #Riccanza) : SABRINA FERRARA, imprenditrice romana di successo e proprietaria di una luxury boutique per chihuahua, è la mamma in carriera di Mamma che #Riccanza. (Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 10:41:00 GMT)

“Che sorrisetto ipocrita”. Meghan Markle ci è cascata ancora. Prima uscita pubblica con la Regina per la fidanzata di Harry e c’era anche Kate Middleton. Gli ocChi tutti puntati su di loro e ovviamente tutti hanno visto : “Il diavolo e l’acqua santa…” : Ormai la data delle nozze si appresta e gli eventi pubblici cui Meghan Markle partecipa sono sempre più frequenti. Il tiro si fa sempre più alto e Prima o poi doveva accadere: la fidanzata di Harry ha partecipato alla sua Prima uscita pubblica con la Regina Elisabetta. Tutta la famiglia reale, riunita al gran completo, si è riunita per la commemorazione del Commonwealth’s Day presso l’abbazia di Westminster. ovviamente i ...

“È finita per colpa sua”. Chi è e cosa rivela l’ex di Francesca Cipriani. La storia d’amore con la naufraga dell’Isola dei Famosi è durata 6 anni - ma non poteva andare avanti. Oggi lui ha voltato pagina e lei… Simone non ha il minimo dubbio : All’Isola dei Famosi Francesca Cipriani è sicuramente una dei concorrenti più ‘forti’. In tutti i sensi, probabilmente. L’utlima? La ex Pupa sarebbe stata colta da un malore mentre affrontava la prova per il mejor e peor. La causa del problema risiederebbe in un improvviso dolore al costato acuito da un attacco di panico che è stato presto risolto dalle rassicurazioni dei compagni, Rosa Perrotta e Amaurys Perez. ...

Lorenzo Crespi Chiede aiuto : “Io emarginato e malato - morirò presto ma vi Chiedo di sputare in faccia a Chi in tv dirà che mi voleva bene” : Da divo delle fiction a disoccupato in crisi. Lorenzo Crespi per l’ennesima volta lancia il suo grido d’aiuto attraverso i social network. Già in passato l’attore, celebre per i ruoli in Carabinieri e Gente di Mare, aveva raccontato i suoi disagi legati a problemi economici per mancato lavoro (il suo ultimo progetto risale al 2010, quando partecipò a Ballando con le stelle) e di salute per un enfisema polmonare. Spesso Barbara ...

La forma dell'acqua e Chiamami col tuo nome/ Oscar 2018 : miglior film e Sceneggiatura non originale : Oscar 2018, La forma dell'acqua, Chiamami col tuo nome: il film di Guillermo Del Toro premiato come miglior film, una statuetta per il film di Luca Guadagnino. (Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 19:59:00 GMT)

"Chiamami col tuo nome" vince l'Oscar come migliore sceneggiatura non originale : Miglior sceneggiatura non originale a James Ivory per "Chiamami col tuo nome" a James Ivory, il film di Luca Guadagnino. Si tratta del primo Oscar per l'89enne, che è stato nominato quattro volte. Ivory - già vincitore ai Bafta nella stessa categoria - dal palco ringrazia Guadagnino per la sua sensibilità."Che siamo omo o eterosessuali tutti siamo passati attraverso l'esperienza del primo amore", dice Ivory. Il film ha ...

Vittorio Feltri : perché vorrei vedere Luigi Di Maio a Palazzo Chigi? Immaginatevi il terroncello sprovveduto con la Merkel... : Dopodomani finalmente si vota e così non sentiremo più i tromboni della politica che promettono mari, monti, chiare fresche e dolci acque nonché verdi vallate. Tutte balle spacciate come programmi seri allo scopo di raccattare qualche suffragio utile alla conquista di ...

Amelia Windsor - Chi è la cugina di Harry e William che sfila in passerella e parla italiano : Fra una Fashion Week e l’altra, studia l’italiano e compra nei mercatini vintage di Portobello Road. Ora che lo scapestrato Harry ha messo la testa a posto, i tabloid inglesi hanno una nuova beniamina reale: Lady Amelia Windsor. Il viso acqua e sapone, il look eccentrico, l’aria sbarazzina di una normale ragazza di ventidue anni. Solo, con il sangue reale e un contratto con la Storm Model Management, la stessa agenzia di Kate Moss. Lady Amelia ...