Chelsea | Conte | serve partita perfetta

Chelsea a rischio - Conte : 'Servirà una partita perfetta' : 'Se vuoi avere qualche possibilità contro il Barcellona, una delle migliori squadre al mondo, devi giocare la partita perfetta - le parole dell'allenatore italiano, alla vigilia della sfida di ...

Conte e le voci sul Psg : le rivelazioni del tecnico del Chelsea : Ultima stagione sulla panchina del Chelsea per il tecnico Antonio Conte, i rapporti con la dirigenza sono ormai compromessi e continuano a circolare le voci su un interesse da parte del Psg. L’allenatore ex Juventus ha deciso di uscire allo scoperto come riporta LaPresse: “Io al Psg? E’ da inizio stagione che leggo o sento tante notizie sul mio futuro e sul club. Credo di aver già risposto a riguardo, non è cambiato niente ...

Conte : 'Psg? Penso al Chelsea - non è cambiato nulla' : LONDRA - Antonio Conte vuole rispettare il suo contratto col Chelsea . A fronte dalle voci che arrivano dalla Francia e che lo vogliono in cima alla lista dei desideri del Paris Saint-Germain , il ...

Scontro Conte-Hazard - il calciatore furioso ha una richiesta da fare al Chelsea : Tra Conte ed Hazard il feeling è sparito. Il tecnico del Chelsea ha cambiato alcune idee tattiche schierando ultimamente il belga da prima punta, senza grandi risultati. Dopo l’ottimo impatto della scorsa annata, quest’anno Hazard non sta rendendo particolarmente bene ed il calciatore ha addebitato parte delle colpe al tecnico. Sopratutto dopo la gara contro il City ha tuonato senza mezzi termini- “E’ la classica partita in cui lasci ...

Manchester City-Chelsea 0-0 LIVE. Conte col lutto al braccio per Astori : Conte e il suo staff con il lutto al braccio La tragica notizia della morte di Davide Astori, che ha fermato il calcio italiano, ha colpito tutto il mondo dello sport. Centinaia le manifestazioni di ...

Manchester City-Chelsea - Conte col lutto al braccio per Astori. LIVE dalle 17 : Manchester City-Chelsea Formazioni ufficiali Manchester City: Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Zinchenko, Gundogan, De Bruyne, D Silva, B Silva, Sane, Aguero. All. Guardiola Chelsea: Courtois; ...

Chelsea - Conte : "Il City vince perché c'è sintonia tra tecnico e club..." : "Quando c'è un grande feeling tra il manager e il club, si può lavorare nel modo desiderato, per cercare di migliorare la squadra". Lo ha detto Antonio Conte, ma il riferimento non è al suo Chelsea: l'...

Conte-Chelsea rottura totale : nuova stoccata del tecnico ad Abramovich : Scricchiola ancora il rapporto tra Conte ed il Chelsea, il suo addio a fine stagione sembra ormai certo. Il tecnico, parlando in conferenza stampa, ha risposto ad una domanda relativa alle ambizioni del club, adesso che anche il 4° posto in classifica sta sfuggendo di mano: “Non è una questione per me, non posso parlare di ambizioni – la risposta di Conte riportata dall’Ansa -. E’ la società che deve dimostrare di avere ...

Chelsea - Conte attacca Abramovich : 'Il club dimostri le sue ambizioni' : Nuova stoccata di Antonio Conte a Roman Abramovich, chiamato a dimostrate le ambizioni del club in sede di mercato. Dopo un paio di settimane di tregua, sembra essersi riaccesa la tensione in casa ...

Polveriera Chelsea - anche il portiere Courtois contro Conte : situazione delicatissima : La stagione del Chelsea non può di certo considerarsi entusiasmante, il distacco dalla vetta della Premier League è già molto importante mentre negli ottavi di Champions League serve l’impresa contro il Barcellona per superare il turno. Nel frattempo la situazione nello spogliatoio è sempre più delicata, attacco del portiere Courtois a Play Sports nei confronti del tecnico Antonio Conte: “non me lo spiego e non me lo aspettavo ...

'Pizzino' di Mourinho in United-Chelsea - Matic ne rivela il contenuto... sorprendente : ROMA - Una scena divertente e al limite del surreale quella a cui si è assistiti all' Old Trafford nella gara vinta 2-1 in rimonta dal Manchester United sul Chelsea di Antonio Conte . Nei minuti ...

Inferno Old Trafford per il Chelsea. Mou e lo United staccano Conte : Inferno Old Trafford per il Chelsea. Mou e lo United staccano Conte Blues in vantaggio con Willian, Lukaku e Lingard rimontano: finisce 2-1 Continua a leggere L'articolo Inferno Old Trafford per il Chelsea. Mou e lo United staccano Conte sembra essere il primo su NewsGo.

Manchester United-Chelsea - Mourinho : 'Stretta di mano con Conte? Non servono parole' : La stretta di mano prima e dopo una partita è l'immagine del rispetto che si deve a chiunque faccia parte del mondo del calcio". Poi lo Special One inizia a parlare in terza persona: "Mourinho e ...

Chelsea - Conte deluso : 'Sarà dura arrivare in Champions. Su Mourinho...' : Antonio Conte ha parlato a Sky Sport al termine della sfida persa contro il Manchester United : 'C'è grande delusione. Quando non riesci a vincere queste partite devi guardarti dentro e chiederti perché. Facciamo fatica. Oggi era ...