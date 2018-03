“Che schiaffo!” D’Urso-Bonolis | succede in diretta Forse ‘il collegamento’ vi è

caffeinamagazine

(Di martedì 13 marzo 2018) Le frecciatine tra i volti del mondo spettacolo, oltretutto della stessa rete, si sprecano ultimamente. Ogni settimana, per dire, assistiamo a qualche botta e risposta tra Barbara D’Urso e Alessia Marcuzzi. E anche nell’ultimadell’Isola dei Famosi, l’ottava, andata in onda il 12 marzo, la padrona di casa, seppur in maniera velata, ha fatto riferimento ai programmi di Carmelita. Durante il suo durissimo sfogo contro Eva Henger, la Marcuzzi si è lasciata scappare questa frase: “Eva sei andata tu in tutte le trasmissioni a parlare dalla mattina alla sera. Questa qui è la mia trasmissione, poi tu vai dove vuoi a parlare di quello vuoi, che vai anche troppo”. Eva, lo sappiamo bene ormai, è stata più e più volte ospite a Domenica Live e Pomeriggio 5 ed stata, sempre più e più volte, intervistata da Striscia la Notizia. Pertanto molti, in rete, ...