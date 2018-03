Che cos’hanno in comune Kate Middleton e Meghan Markle?

vanityfair

(Di martedì 13 marzo 2018) L’arrivo dinella famiglia reale, nonostante ancora non sia ufficiale, ha decisamente portato una ventata d’aria fresca a Buckingham Palace. A partire dalle foto ufficiali del fidanzamento con Harry, in cui si mostra al fianco del Principe in maniera spontanea, e indossa un abito sensuale e raffinato. Un carattere un po’ più ribelle (cosa in sé non difficile, in effetti) rispetto alla composta, dalle attitudini al look. Ma questa volta, durante la loro ultima uscita pubblica, le due reali hanno mostrato di non essere poi così diverse. LEGGI ANCHE, molto più «cara» diNonostante il matrimonio con Harry non sia ancora stato celebrato,ha partecipato assieme a, il Principe William e il suo futuro sposo all’annuale celebrazione del Commonwealth Day, primo evento ufficiale al cospetto della Regina ...