Champions | obiettivo quarti | la Roma all’Olimpico contro  lo Shakhtar| Finale 1-0

Champions - obiettivo quarti : la Roma all’Olimpico contro lo Shakhtar| Diretta 1-0 : Roma in Champions e Milan e Lazio al dentro o fuoriLa missione è non lasciare sola la Juventus in Coppa

Roma-Torino 3-0 - Di Francesco sorride : ora testa alla Champions. Obiettivo quarti di finale alla portata - ma… : Roma-Torino 3-0, Di Francesco sorride: ora testa alla Champions. Obiettivo quarti di finale alla portata, ma… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... ROMA, DI Francesco sorride- Una secca vittoria per 3-0 e Torino al tappeto. La Roma si conferma terza forza del campionato e solidifica la sua attuale posizione sul gradino più basso del podio. Una Roma cinica, ...

Inter - Antonello : 'Icardi è il futuro del club. Obiettivo Champions e un nuovo San Siro' : Alessandro Antonello, amministratore delegato della società, ha invece raccontato in un'Intervista a Sky Sport di una società molto presente: "Queste cose più che infastidire fanno sorridere, ciò che ...

Juventus - Marotta indica la via : 'La Champions sogno e obiettivo' : TORINO - Se il Napoli è stato accusato di aver mollato l' Europa League e di essersi arreso troppo presto al Lipsia nei sedicesimi di Europa League, alla Juventus non si molla niente. A confermarlo ...

Marotta : 'La Champions è un sogno e anche un obiettivo' : Parola di Beppe Marotta che ai microfoni di Premium Sport ha commentato la situazione della Juventus a pochi minuti dal fischio iniziale del derby della Mole. 'FUTURO DI BUFFON? IO PENSO AL PRESENTE' ...

Inter - obiettivo Champions : ora o mai più : Inter, obiettivo Champions: ora o mai più Mese cruciale per il destino dell’Inter. I nerazzurri inseguono un posto in Champions League, ma gli ultimi risultati sembrano aver messo a rischio l’obiettivo stagionale. Per Spalletti è arrivato il momento della verità: ora o mai più. Nelle prossime cinque gare l’Inter dovrà vedersela infatti con Spal, Crotone, […] L'articolo Inter, obiettivo Champions: ora o mai più sembra ...

Serie A - Inter; Spalletti : ”Stiamo lavorando per raggiungere l’obiettivo di arrivare in Champions League” : Il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match contro la Roma, valido per la ventunesima giornata di campionato. Ritorna il campionato e ritorna la conferenza di vigilia di Luciano Spalletti dall’Inter Media House del Centro Sportivo Suning. Domani sera a San Siro arriva la Roma: “Mi aspetto una partita in cui loro verranno a pressarci alto, nella nostra metà campo. Le ...

L’ad Antonello : “Zhang vuole volare alto : obiettivo Champions - 150 milioni per San Siro” : L’ad Antonello: “Zhang vuole volare alto: obiettivo Champions, 150 milioni per San Siro” L’ad Antonello: “Zhang vuole volare alto: obiettivo Champions, 150 milioni per San Siro” Continua a leggere L'articolo L’ad Antonello: “Zhang vuole volare alto: obiettivo Champions, 150 milioni per San Siro” sembra essere il primo su NewsGo.

L'ad Antonello : "Inter - stai tranquilla! Zhang vuol volare alto. Obiettivo Champions - 150 mln per San Siro" : Il dirigente nerazzurro: "Il ritorno in Champions produce un ritorno economico e spinge il marchio Inter"

Lazio - Basta : 'Il 2017 l'anno più bello della mia vita... Obiettivo Champions!' : La Lazio vola, i senatori si godono il momento positivo della squadra e l'ottimo inizio di 2018. A sport.blic.rs Dusan Basta ha fatto un bilancio del 2017: 'Quando sono arrivato alla Lazio avevo due obiettivi: vincere un trofeo in Italia e fare 100 presenze con il club. Ho realizzato entrambe le ...

Milan - obiettivo Champions? Dipende tutto dall'Europa League : Il percorso del Milan in Europa, secondo il Corriere dello Sport, ricalcherebbe quello della stagione 2006-2007, con i rossoneri meno 'attenti' in campionato e più presi dalla competizione europea. ...

Juventus - Marotta : 'Allegri con noi a lungo. Champions primo obiettivo' : Sul mercato: ' La nostra politica è chiara. Se un giocatore chiede di andare via non viene trattenuto. Per quanto riguarda Alex Sandro , sappiamo dell'interesse di molti grandi club. Ma al momento ...

Calciomercato Lazio - Milinkovic-Savic giura fedeltà : 'Resto qui. Il nostro obiettivo è la Champions' : un mercato ricco di cifre e possibili stravolgimenti quello del gennaio 2018, come sempre d'altronde. Tutti vogliono comprare ma molti, in realtà, si accontenterebbero anche soltanto di non vendere. ...