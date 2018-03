Champions Il gol di Dzeko ribalta lo Shakhtar L' 1-0 basta per prendere i quarti

Video Gol Roma-Shakhtar Donetsk 1-0 : Highlights e Tabellino Champions League 13-03-2018 : Risultato Finale Roma-Shakhtar Donetsk 1-0: Cronaca e Video Gol Dzeko Champions League , Ritorno Ottavi Champions League 13 Marzo 2018 Tutto è reale. La Roma batte lo Shakhtar Donetsk 1-0 e vola ai Quarti di Finale di Champions League dopo 10 anni. Lo fa vincendo uno partita molto tesa dal punto di vista tattico ed emotivo, con tanto di rissa finale tra le due squadre. Ma adesso non conta più nulla. Non c’è più sofferenza e paura. ...

Champions League - la Roma si affida ai gol di Dzeko per volare ai quarti : Edin Dzeko, 31 anni. Getty "Non s'interrompe un'emozione". Era lo slogan che coniò Federico Fellini per combattere una battaglia contro l'abuso delle interruzioni pubblicitarie durante i film. "...