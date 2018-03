Champions | Di Francesco | ora niente paura

Champions - l’ottimismo di Di Francesco si fonda sui numeri : Champions, l’ottimismo di Di Francesco si fonda sui numeri Conoscere la storia, insegnano a scuola, serve per leggere il presente e pensare il futuro. Il calcio non è una scienza, ma il passato può essere lo stesso di aiuto, o conforto: i dati, allora, ci dicono nello specifico che questa sera la Roma riparte da […] L'articolo Champions, l’ottimismo di Di Francesco si fonda sui numeri proviene da NewsGo.

Roma: ecco i 21 convocati di Di Francesco per la Champions: Dopo la rifinitura svolta a Trigoria, il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ha scelto i 21 giocatori che domani saranno a sua disposizione per Roma-Shakhtar Donetsk, ritorno degli ottavi di Champions League. Questo l'elenco dei convocati. Portieri: Alisson Becker, Andrea Romagnoli, Lukasz Skorupski; Difensori: Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Elio Capradossi, Federico Fazio, Alessandro Florenzi, Bruno Peres, Kostas Manolas;

Roma - Di Francesco / "Per passare il turno di Champions con lo Shakhtar non basteranno 45 minuti": Roma, Di Francesco: il tecnico giallorosso parla alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk che deciderà chi andrà avanti dopo il 2-1 dell'andata.

Roma - Di Francesco: "quarti di Champions importanti - ma voglio di più": "Non dobbiamo fermarci anche dopo un eventuale vantaggio, ma avere l'intelligenza di dare continuità nelle prestazioni. Vorrei vedere determinate situazioni positive, in fase difensiva abbiamo commesso molti errori, non solo individuali ma di reparto. E questo non ce lo possiamo permettere domani". Così Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di ...

Roma-Torino 3-0 - Di Francesco sorride: ora testa alla Champions. Obiettivo quarti di finale alla portata - ma… ROMA, DI Francesco sorride- Una secca vittoria per 3-0 e Torino al tappeto. La Roma si conferma terza forza del campionato e solidifica la sua attuale posizione sul gradino più basso del podio. Una Roma cinica, ...

Di Francesco tra Toro e Champions: "Non è la Roma che vorrei - la Juve sia di esempio" Il tecnico giallorosso: "Ci serve maggiore continuità fisica e mentale. Penso solo al Torino"

Di Francesco : 'Si - e rinata la Roma da Champions' : ... prima che il successo di due giorni fa contro il Napoli certificasse come il calcio non e scienza esatta a volte neppure nei bilanci certificati dei club. Una cosa e certa. Come riporta l'edizione ...

Golf - WGC-Mexico Championship : Phil Mickelson torna alla vittoria! Battuto al playoff Justin Thomas. Francesco Molinari 25° : alla fine l’ha spuntata Phil Mickelson. Il Golfista americano si è aggiudicato il WGC-Mexico Championship. Ha prevalso l’esperienza dei suoi 47 anni, il più “anziano” del field, contro cui neppure l’esperienza del giovane 21enne Shubhankar Sharma ha potuto nulla. Già perché l’indiano, leader dopo secondo e terzo giro, è crollato sul più bello, avvertendo la pressione: due birdie e cinque bogey (quattro nelle ...

Golf - WGC-Mexico Championship 2018 : Shubhankar Sharma mantiene la vetta a un giro dalla fine. Hatton e Mickelson alle sue spalle - Francesco Molinari sempre 32° : Shubhankar Sharma mantiene la vetta del WGC-Mexico Championship a un giro dalla fine. Il giocatore indiano, 21 anni, al debutto in un torneo di questo livello, ha giocato con grande freddezza e a 18 buche dalla fine è nella migliore posizione possibile per vincere. Sharma ha condotto un giro magistrale, perché ha saputo reagire bene alle difficoltà: sulla sua carta ci sono infatti tre bogey ma soprattutto cinque birdie (69, 2 sotto il par), per ...

Golf - WGC-Mexico Championship 2018 : Shubhankar Sharma si porta in testa. Risale Sergio Garcia - Francesco Molinari rimane 32° : Shubhankar Sharma è volato al comando del WGC-Mexico Championship, prestigioso torneo combinato tra PGA ed European Tour, in scena al Club de Golf Chapultepec di Città del Messico. Il giocatore indiano ha sbaragliato la concorrenza nel secondo giro, piazzando un round in 66 colpi, 5 sotto il par, prendendosi la vetta del leaderboard con uno score di -11. Sharma è stato molto bravo a recuperare due bogey ad inizio giro (2 e 3) con una gran ...

Napoli-Roma - Di Francesco vuole subito riconquistare la zona Champions : I 19 punti di distacco si vedono in classifica. Il Napoli è in testa, la Roma solo al 5° posto. Di Francesco, stasera al San Paolo , ore 20,45, , si augura che il gap non sia replicato anche in campo.

Golf - WGC-Mexico Championship 2018 : Louis Oosthuizen guida dopo la prima giornata. Francesco Molinari è 32° : C’è Louis Oosthuizen al comando del Mexico Championship dopo la prima giornata. Si tratta del primo dei quattro tornei del prestigioso circuito WGC, World Golf Championship, organizzato in compartecipazione tra PGA ed European Tour. Il sudafricano è stato il migliore dopo le prime diciotto buche al Club de Golf Chapultepec di Città del Messico, realizzando un giro in 64 colpi, ovvero 7 sotto il par, frutto di cinque birdie ed un eagle alla ...

ROMA - MONCHI E DI FRANCESCO/ Mangiante svela: "Se non si qualifica in Champions League sarà esonerato": ROMA, Di FRANCESCO, MONCHI incontro Pallotta e fa da garante: avanti con il tecnico abruzzese. Il direttore sportivo giallorosso ha visto il patron, garantendo per l'ex Sassuolo

Roma : Di Francesco dipende dalla Champions : La panchina di Eusebio Di Francesco alla Roma non è in bilico. Ma, come scrive il Corriere dello Sport , la conferma dell'allenatore giallorosso passa dalla qualificazione alla prossima Champions League . Poi tanti big saranno messi in discussione sul mercato, a partire da Dzeko e Nainggolan.