Champions | Conte | Serve la partita perfetta | Iniesta genio come Pirlo E

MILAN - BONUCCI/ "Champions League? Possiamo qualificarci. Gattuso è come Conte" : Leo BONUCCI, MILAN da Champions: "Possiamo arrivare tra le prima quattro". Dopo la conquista dell'accesso alla finale di Coppa Italia, il difensore rossonero non si pone limiti(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 22:08:00 GMT)

Chelsea - Conte deluso : 'Sarà dura arrivare in Champions. Su Mourinho...' : Antonio Conte ha parlato a Sky Sport al termine della sfida persa contro il Manchester United : 'C'è grande delusione. Quando non riesci a vincere queste partite devi guardarti dentro e chiederti perché. Facciamo fatica. Oggi era ...

Premier League - giornata importante in chiave Champions : Conte Vs Mourinho [VIDEO] : Si avvicina l’inizio della giornata di Premier League, un turno che può essere fondamentale in chiave Champions League. Si apre con la gara delle 13.30 tra Leicester e Stoke mentre alle 16 il Liverpool affronta il West Ham, trasferta insidiosa per l’Everton contro il Watford. Il clou è però di domenica, il Tottenham è chiamato dalla difficile trasferta sul campo del Crystal Palace mentre il big match metterà di fronte il Manchester ...

Champions : Conte - qualificazione aperta : Lo dice Antonio Conte, allenatore del Chelsea, parlando a Premium sport, dopo il pareggio in Champions con il Barcellona in casa. "Servirà una grandissima impresa a Barcellona, ma la qualificazione è ...

LIVE Chelsea-Barcellona - Champions League 2018 in DIRETTA : Antonio Conte alla prova Messi. Che sfida a Stamford Bridge! : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Chelsea-Barcellona, match d’andata degli ottavi di finale di Champions League. A Stamford Bridge la squadra di Antonio Conte all’esame “Messi” e soci in una grande classifica del calcio europeo e mondiale che senza dubbio regalare spettacolo agli appassionati. Un match tra due filosofie di gioco diverse: il calcio verticale dell’allenatore italiano contrapposto al ...

Champions - riecco Chelsea-Barcellona. Conte : 'Noi sfavoriti - serve la partita perfetta' : Ernesto Valverde, che non potrà far giocare Coutinho, indisponibile in coppa, ricambia la stima per il suo dirimpettaio: 'Antonio Conte è uno dei migliori allenatori del mondo, ha un curriculum ...

Champions - Conte : "Barça favorito - ma noi del Chelsea abbiamo un piano..." : L'aria è però più rilassata: i successi contro WBA e Hull hanno riportato la calma: "E' una gara durissima, contro una delle migliori squadre al mondo, ma io penso che il modo migliore per affrontare ...

Champions League : Chelsea Barcellona - Conte cerca l'impresa : Il recente calo del Barcellona rende più incerta la sfida di domani a Stanford Bridge con l'altalenante Chelsea di Antonio Conte, clou della seconda settimana dell'andata degli ottavi di Champions. ...