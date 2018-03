Centrodestra | Salvini condurrà la trattativa sulla presidenza di Camera e Senato 

Centrodestra - Matteo Salvini guiderà le trattative per il rebus delle presidenze di Camera e Senato : Pieno riconoscimento alla leadership di Matteo Salvini al quale Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni hanno dato mandato a incontrare M5s e Pd per cercare una soluzione per le presidenze di Camera e ...

Centrodestra - via libera a Salvini per trattative sulle presidenze delle Camere : Il leader della Lega vedrà i vertici del Movimento 5 Stelle e del Partito democratico

"L'Europa lavora contro Salvini L'unica via d'uscita è rivotare" "Il Centrodestra alzi la voce col Colle" : Endorsement chiaro e netto per Matteo Salvini premier da parte di Francesco Storace. L’ex ministro e già Presidente della Regione Lazio ad Affaritaliani.it: "Salvini è stato eletto a Reggio Calabria, una città famosa..." Segui su affaritaliani.it

“Salvini - un’alleanza col M5s la farebbe?”. Lui non esclude e ammette : “Il Centrodestra non è autosufficiente” : “Nel simbolo c’è Salvini Premier e quindi l’accordo della Lega è che se il premier sarà della Lega sarà Matteo Salvini e se il premier sarà di centrodestra sarà Matteo Salvini. Non fatemi fare il toto-nomi: abbiamo tante persone in gamba, ma prima parlo con gli alleati”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, a margine della conferenza stampa che ha tenuto a Strasburgo, nella sede del Parlamento Europeo dove è in corso ...

Berlusconi-Salvini - lo schema del Centrodestra è già saltato : uno guarda al Pd - l'altro agli interessi della Lega : Uno apre ad alleanze con il Pd: "Se intere forze politiche dimostreranno disponibilità e responsabilità, si potrà andare verso una soluzione più stabile". l'altro, mezza giornata dopo, davanti al cancello del quartier generale di via Bellerio a Milano dove si è riunito il Consiglio federale, lo zittisce così: "Gli italiani non ci hanno votati per riportare Renzi al governo, e non credo che chi ha scelto ...

"Non riporterò il Pd al governo" Schiaffo di Salvini a Berlusconi Il Centrodestra sempre più diviso : Schiaffo di Matteo Salvini a Silvio Berlusconi e a Forza Italia. "Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi al governo, e neanche Gentiloni". Così il leader della Lega ha risposto a chi gli chiedeva... Segui su affaritaliani.it

SALVINI CHIAMA PD E M5S/ Ma la Meloni precisa : "Fratelli d'Italia disponibile solo a governi di Centrodestra" : SALVINI CHIAMA PD e M5s: “Dare una via d’uscita al nostro Paese”, Berlusconi: “moderati, tocca a noi”. Le dichiarazioni del numero uno della Lega in vista della formazione del Governo(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 16:01:00 GMT)

Il Centrodestra al governo con il PD - ma senza Salvini - . La clamorosa ipotesi delle ultime ore : In questi giorni si vanno profilando diversi scenari, tra cui un'alleanza M5S PD che avrebbe anche l'appoggio di Liberi e Uguali , la formazione politica di sinistra rientrata in Parlamento per un ...

Governo - il piano di Giorgetti : Centrodestra unito al Colle per indicare Salvini : "Salire insieme al Quirinale avrebbe un senso: indicherebbe chiaramente che Salvini è il candidato della coalizione del Centrodestra". Dai microfoni di Radio anch'io su Radio1 Rai il vicesegretario della Lega, Giancarlo Giorgetti, traccia il piano delineato dal Carroccio per "affrontare" Sergio Mattarella al Colle e chiedergli l'incarico di Governo. Un'incarico che investirebbe tutto il ...

Governo : Giorgetti - Centrodestra insieme al Colle per indicare Salvini : Roma, 8 mar. (AdnKronos) – ‘Salire insieme al Quirinale avrebbe un senso. Indicherebbe chiaramente che Salvini è il candidato della coalizione del centrodestra”. Così il vicesegretario della Lega, Giancarlo Giorgetti, ai microfoni di Radio anch’io. L'articolo Governo: Giorgetti, centrodestra insieme al Colle per indicare Salvini sembra essere il primo su CalcioWeb.

Salvini premier? Solo incaricato Dal Pd massimo 15 parlamentari Governo - Centrodestra pessimista : Centrodestra al lavoro per cercare una soluzione dopo la mancata vittoria, quantomeno in termini assoluti, alle elezioni politiche del 4 marzo. Primo punto: tutta la coalizione andrà, molto probabilmente con una delegazione unitaria... Segui su affaritaliani.it

Centrodestra - Salvini a Portofino incontra a pranzo Toti : Roma, 7 mar. , askanews, - Incontro a pranzo a Portofino fra il Governatore Fi della Liguria Giovanni Toti e il segretario della Lega Matteo Salvini, da oggi definito nei comunicati stampa del ...

Centrodestra - Salvini a Portofino incontra a pranzo Toti : Roma, 7 mar. , askanews, Incontro a pranzo a Portofino fra il Governatore Fi della Liguria Giovanni Toti e il segretario della Lega Matteo Salvini, da oggi definito nei comunicati stampa del Carroccio ...