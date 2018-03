Cembre accelera dopo i conti d' esercizio

Spagna - produzione industriale in accelerazione nel mese di di Cembre : Teleborsa, - Aumenta la produzione industriale in Spagna a dicembre , risultando al di sopra delle attese del mercato. Secondo l 'Ufficio di Statistica nazionale della Spagna , INE , , il dato della ...

Italia : a di Cembre - prezzi alla produzione in accelerazione su base annua : Teleborsa, - Accelerano su anno i prezzi alla produzione . A dicembre , informa l' Istat , l'indice dei prezzi alla produzione dell'industria rimane invariato su mese e del 2% nei confronti di dicembre ...

Cina - accelera l'inflazione a di Cembre : (Teleborsa) - Spingono sull' accelera tore i prezzi al consumo in Cina , principale barometro del trend del l'inflazione . Secondo i dati pubblicati dal National Bureau of Statistics , nel mese di dicembre ,...

Regno Unito - accelera il settore terziario a di Cembre : (Teleborsa) - Riprende l'attività aziendale in Gran Bretagna. Nel mese di dicembre , secondo Markit, l'indice PMI servizi, si è attestato a 54,2 dai 53,8 punti del mese precedente . Il dato è anche ...

Italia - settore servizi accelera a diCembre sostenuto da nuova attività : La crescita del settore servizi in Italia ha accelerato in dicembre rispetto al mese precedente, segno che la moderata crescita della terza economia della zona euro si è prolungata fino alla fine del 2017.