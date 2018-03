Catania | Raoul Bova furioso si rifiuta di rientrare in scena

Raoul Bova e Chiara Francini - a Catania i cellulari non smettono di suonare : l'attore furioso non torna sul palco : 'Chi non è capace di spegnere il cellulare resti a casa'. Si può cominciare dalla fine, con le parole stizzite di un produttore, per raccontare un episodio decisamente poco edificante avvenuto a ...

Catania - squilli di cellulare a teatro : Raoul Bova non torna sul palco : Se perfino a teatro non riusciamo a tenere i cellulari spenti per un paio d’ore allora sì, c’è un problema. E’ quanto accaduto al teatro Metropolitan di Catania, dove è andato in scena lo spettacolo Due che vede protagonisti Chiara Francini e Raoul Bova. Una serata rovinata (tanto per il pubblico quanto per gli attori) dai continui squilli provenienti dagli smartphone di parte dei presenti in platea. LEGGI: Lutto per Raoul ...