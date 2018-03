Caso Olimpiadi | l' Appendino non vuole mollare e potrebbe anche arrivare a dimettersi

Bob - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nuovo Caso doping - positiva la russa Nadezhda Sergeeva : nuovo caso di doping alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Russia al centro dell’attenzione, questa volta con la bobbista Nadezhda Sergeeva che è arrivata dodicesima nella sua gara in coppia con Anastasia Kocherzhova. Dopo la positività al meldonium da parte di Aleksandr Krushlenitcky (bronzo nel torneo di curling misto, medaglia già revocata e assegnata alla Norvegia), un nuovo caso scuote la delegazione degli atleti olimpici di ...

Hockey su ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : nuovo Caso doping. Lo sloveno Ziga Jeglic trovato positivo : Altro caso di doping a PyeongChang 2018, stavolta nell’Hockey su ghiaccio. Il difensore della Slovenia Ziga Jeglic è stato trovato positivo ad una sostanza proibita in un test effettuato nel corso della manifestazione. Si tratta del fenoterolo, un composto utilizzato come antiasmatico. La commissione antidoping del Tas ha notificato la positività all’atleta, che non ha contestato la violazione ed anzi ha accettato la sanzione. Jeglic ...

Primo Caso di doping alle Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. Kei Saito positivo : Primo caso di doping alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il giapponese Kei Saito, riserva della staffetta di short track, è risultato positivo a un diuretico. Un colpo basso per il Sol Levante visto che mai nessun atleta nipponico era in passato incappato nelle maglie dell’antidoping ai Giochi Invernali. Il pattinatore è stato sospeso, il Comitato Olimpico Nazionale ha indetto una conferenza stampa per la mattinata ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : chiuso il Caso sui 47 russi - non saranno ai Giochi. Il Tas respinge il ricorso : A poche ore dalla Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 si è definitivamente chiuso il caso dei 47 russi (45 atleti e 2 tecnici) che avevano fatto appello al Tas dopo che il Cio aveva deciso di escluderli dai Giochi per il loro legame con il doping di Stato. La decisione finale è chiara: non potranno essere presenti sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud. Tra di loro spiccano nomi importanti come quelli ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Chicco Pellegrino : “Klaebo imbattibile? Sarei rimasto a casa. Caso russi? Mi girano. Voglio una medaglia” : Federico Pellegrino è la punta di diamante dell’Italia dello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il Campione del Mondo della sprint insegue il sogno della medaglia e traspare ottimismo dall’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Ho fatto le cose per bene, questo è certo. Con il CT Chenetti a inizio stagione avevamo deciso di lavorare su spinte e alta velocità, per essere competitivo in Coppa da ...

OLIMPIADI INVERNALI 2018 PYEONCHANG / Villaggi olimpici aperti : l'incredibile Caso dello stadio olimpico : OLIMPIADI INVERNALI 2018 Pyeongchang, lo stadio da 100 milioni di dollari verrà usato solo per quattro eventi. La triste fine del carissimo impianto che durerà solo 45 giorni