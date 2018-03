Caserta | otto feriti per il tornado Iniziata la conta dei danni

Violenta tromba d'aria si abbatte sul Caserta no : otto feriti - uno è grave : Una Violenta tromba d'aria si &e grave ; abbattuta ieri sera su alcuni comuni della provincia di Caserta: otto feriti , uno &e grave ; in gravi condizioni. La Violenta grandinata prima, poi un...

Caserta - il giorno dopo lo sfregio alla prof la scuola è sotto shock Video : Un trauma per la professoressa, ma anche per gli studenti e l'intero istituto. Il giorno dopo al Majorana-Bachelet di Santa Maria a Vico, comune in provincia di Caserta, c'è rammarico, incredulita'. E poi desiderio di una normalita' che spazzi via il ricordo del sangue e della violenza dilagati in un aula della succursale di quella #scuola. Oggi le lezioni si sono svolte regolarmente, ma tutti avevano in mente il grave fatto di ieri. Un alunno ...