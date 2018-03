Caserta - otto feriti per il tornado. Iniziata la conta dei danni

Violenta tromba d’aria si abbatte sul Casertano : otto feriti - grave 19enne : Violenta tromba d’aria si abbatte sul Casertano: otto feriti, grave 19enne Ingenti i danni, paura anche sulla A1 dove sei roulotte sono letteralmente volate da un rimessaggio all’esterno dell’autostrada e si sono schiantate nei pressi del casello di Caserta Sud Continua a leggere L'articolo Violenta tromba d’aria si abbatte sul Casertano: otto feriti, grave 19enne proviene da NewsGo.

Caserta - riti esorcisti e violenza sessuale su 14enne in Campania : arrestati prete - poliziotto e genitori : Esorcismo al tempio di Casapesenna: arrestati i genitori della quattordicenne e il prete don Michele Barone. La polizia ha appena eseguito le misure dopo l'indagine dei pm Alessandro Di Vico e...

Caserta - il giorno dopo lo sfregio alla prof la scuola è sotto shock Video : Un trauma per la professoressa, ma anche per gli studenti e l'intero istituto. Il giorno dopo al Majorana-Bachelet di Santa Maria a Vico, comune in provincia di Caserta, c'è rammarico, incredulita'. E poi desiderio di una normalita' che spazzi via il ricordo del sangue e della violenza dilagati in un aula della succursale di quella #scuola. Oggi le lezioni si sono svolte regolarmente, ma tutti avevano in mente il grave fatto di ieri. Un alunno ...

Russiagate - Fbi ascolta una Casertana : 'Ero sotto choc e terrorizzata' : 'Ero scioccata, terrorizzata': così Simona Mangiante - italiana, fidanzata dell'ex assistente in politica estera della campagna di Donald Trump - racconta il giorno in cui l'Fbi in ottobre ha bussato alla porta per consegnarle un mandato di comparizione. Il suo uomo, George Papadopoulos, si era ...