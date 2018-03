Caro Musumeci | Sgarbi va rimosso dall’assessorato La dignità dei siciliani va tutelata

ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 marzo 2018) Presidente, io non la conosco. Se non attraverso chi parla di Lei. E chi parla di Lei racconta di un uomo serio, onesto, capace, non troppo incline agli slogan e alla politica di urla e insulti che tanto si usa in questi tristi tempi. Un uomo d’altri tempi. Sa, uno di quelli che gente come mio padre o mio nonno avrebbero stimato pur non appartenendo alla stessa ideologia di fondo. Io capisco le esigenze della politica, il doversi alleare con chi magari non si vorrebbe neanche come vicino di casa. Le elezioni si vincono coi numeri, lo so bene. Capisco anche che a chi l’ha supportata deve dar conto. Perché quei numeri vanno mantenuti. Però c’è un limite a tutto. Lei lo sa, la nomina di Vittorioad assessore ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana non è andata giù a parecchia gente. Vede, Presidente, un personaggio mediatico può permettersi certi eccessi, ma un uomo ...