Carla Spagnoli ai Sindacati Perugina | tutto | tranne il lavoro!

Vertenza Perugina - Carla Spagnoli - giugno si avvicina e non ci sono progressi : da Carla Spagnoli (Movimento per Perugia) PERUGIA Nulla di fatto! L'ennesimo in questo "dialogo tra sordi" che vede protagonisti al MISE Nestlè , sindacati e istituzioni sulla Perugina… Ancora una ...