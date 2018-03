: #Caracas,arrestato ex ministro di Maduro - CybFeed : #Caracas,arrestato ex ministro di Maduro - laTitin27 : RT @LuigiVignali: #Venezuela, Caracas - ieri visita in #carcere al #connazionale Eduardo Cocchioni, arrestato durante le manifestazioni di… - 1Lanzjoseg : RT @LuigiVignali: #Venezuela, Caracas - ieri visita in #carcere al #connazionale Eduardo Cocchioni, arrestato durante le manifestazioni di… -

L'exdegli Interni di, Miguel Rodriguez Torres, ed ex collaboratore di Chavez durante il fallito golpe militare del 1992, è statodal Servizio Bolivariano di Intelligence mentre partecipava a una conferenza nel centro della capitale venezuelana. Torres non ha opposto resistenza. Le autorità non hanno fornito informazioni sui motivi dell'arresto.Torres ha preso le distanze dal governo didalla sua rimozione dal ministero degli Interni, nel 2014,(Di mercoledì 14 marzo 2018)