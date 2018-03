Capitano dell’Ajax a 18 anni | Matthijs | una vita da predestinato

vanityfair

(Di martedì 13 marzo 2018) «El elegido», ossia l’eletto. Da Barcellona, quelli del Mundo Deportivo, lo etichettano così.de Ligt sorride e ringrazia, poi torna ad allenarsi conservando l’umiltà che da sempre lo contraddistingue. Ha appena 18e già da due gioca nella prima squadra, il top club di Amsterdam: di attestati di stima ne sono arrivati parecchi e ora, se guarda fuori dalla finestra, può vedere i più grandi club europei in fila davanti alla sua porta, pronti a fare follie per assicurarsi il cartellino. Eppure il giovane difensore resta coi piedi per terra, anche adesso che l’allenatore Erik ten Hag ha deciso di dargli la fascia diper la prima volta. LEGGI ANCHECoach d'oro: i 10 allenatori più pagati al mondo Serietà è la parola d’ordine di, primo ad arrivare agli allenamenti e ultimo ad andare via, come un vero leader. Pensare che fino a seisembrava ...