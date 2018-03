Cancro alla mammella curato da un naturopata : muore a 46 anni : Radioestesia, fiori di Bach, metodo Hamer: si vantava di essere il "guru" delle cure alternative il naturopata a cui una donna siciliana di 46 anni si è affidata per curare un Cancro al seno. Quella donna oggi non c'è più, ma la lettera che prima di morire ha inviato a Massimilano Beretta, oncologo del Centro di riferimento oncologico di Aviano (Pordenone) dell'Istituto nazionale tumori, resta una denuncia e testimonianza importantissima che ...

Cancro al seno aggressivo : un nuovo trattamento rende la malattia più sensibile alla normale terapia ormonale : Circa il 10-15% dei casi di Cancro al seno non risponde al trattamento con terapia ormonale, che significa che sono più aggressivi e che spesso si ripresentano. Un team di ricerca internazionale e multidisciplinare guidato dai ricercatori dalla Lund University in Svezia ha scoperto un modo per trattare questi tumori aggressivi attraverso la manipolazione delle cellule del tessuto connettivo del tumore. I ricercatori ora stanno sviluppando un ...

Avanti e indietro dalla clinica per curare il Cancro : riceve 6mila euro di multe : Dura lex, sed lex. A Padova un professionista di 56 anni è stato pizzicato decine di volte dalla Ztl mentre faceva Avanti e indietro da una clinica del centro storico. Dopo aver scoperto di essere malato di cancro, per...

Ha il Cancro : spara alla mamma poi si uccide : Ha ucciso la mamma di 101 anni con un colpo di pistola, poi ha chiamato il 112 per dare l'allarme e si è suicidato. È accaduto ieri intorno alle 8.30 a Rivoli, nel Torinese. Protagonista della ...

Ballando con le stelle 2018 - Carolyn Smith : ‘Il Cancro è tornato : Per il decimo anno presiede la giuria di Ballando con le stelle, la sua energia e i giudizi puntuali sono parte integrante del programma condotto da Milly Carlucci in onda il sabato sera su Rai1. Eppure Carolyn Smith dietro a quel sorriso smagliante nasconde un segreto, che ha deciso di svelare al settimanale Gente: “Ho un altro intruso. È esattamente dello stesso tipo del primo, ma molto piccolo e molto circoscritto. Sapevo di una ...

Carolyn Smith torna a Ballando e rivela : "Ho di nuovo il Cancro" : "Il male è tornato ma io sorrido e festeggio i miei primi 10 anni a Ballando con le stelle", con queste parole sul settimanale Gente Carolyn Smith rivela la sua nuova lotta contro il...

Carolyn Smith : età - il marito Tino e la battaglia contro il Cancro. Tutto sulla coreografa e giudice di Ballando con le stelle : Solo qualche anno fa Carolyn Smith, uno dei giudici più amati della trasmissione ”Ballando con le stelle”, programma in onda il sabato sera su Raiuno e condotto da Milly Carlucci, aveva dichiarato di avere il cancro al seno. Una battaglia difficile, difficilissima, che però è riuscita a vincere lottando con le unghie e con i denti. ”Ora sto bene – aveva detto la coreografa dopo aver scoperto che il tumore ...

Cancro alla cervice : i 9 segnali chiave da non sottovalutare mai : Il Cancro della cervice uterina è il terzo tumore più frequente nelle donne: 2.000 nuovi casi vengono stimati annualmente e colpisce il genere femminile di tutte le età. Gli esperti sottolineano ancora una volta l’importanza vitale della prevenzione e la ginecologa Sarika Gupta ha stilato i 9 segnali a cui prestare la massima attenzione per correre in tempo ai ripari. PERDITA DI SANGUE ANOMALA: specie se si verifica durante ...

Fukushima : 160 persone colpite da Cancro alla tiroide : Sono ormai 160 le persone a cui è stato diagnosticato il cancro alla tiroide: si tratta di soggetti che al tempo dell’incidente nucleare di Fukushima erano bambini. Eppure, secondo la commissione d’inchiesta, non è possibile stabilire in modo definitivo un nesso con l’incidente nucleare del marzo 2011. La prima fase di controlli alla tiroide è iniziata subito dopo il disastro, ed era diretto a persone sotto i 18 anni di età, ...

Scoperto dalla scienza il ruolo di alcuni cibi sul Cancro : alcuni cibi sarebbero colpevoli di favorire l'insorgere dei tumori. Ecco quali sono secondo gli ultimi studi.

Il candidato Pd Tommaso Cerno : 'Ho il Cancro' - e pubblica la foto. Sciacallata - lo ricoprono di insulti : Tra gli auguri di pronta guarigione non sono mancati gli insulti e le critiche, soprattutto dal mondo vicino al Movimento 5 Stelle , con l'accusa di 'Sciacallata' e 'strumentalizzazione' in vista del ...

Benedetto sia il Cancro in pubblico. Mette fine alla medioevale dicotomia malattia-vergogna : ... troppo spesso ignari delle conseguenze enormi - persino più importanti della politica - delle loro scelte.

Benedetto sia il Cancro in pubblico. Mette fine alla medioevale dicotomia malattia-vergogna : Sta succedendo qualcosa di importante, dirompente, nuovo nell'opinione pubblica italiana. Finalmente il cancro, soprattutto attraverso la vicenda di Nadia Toffa e ora le parole-rivelazione di Daria Bignardi, ha rotto il "soffitto di cristallo" dei mass media. Della televisione, anzitutto, e poi di rimando del web, attraverso i social media. Che hanno inondato la rete di messaggi sul tema, liberando una pulsione per troppo tempo trattenuta, per ...

Nadia Toffa e il Cancro/ Le Iene - video : Simona Ventura - ”commossa dalla tua fierezza di raccontare il tumore” : Nadia Toffa e il cancro: video Iene, il ricordo commosso di Simona Ventura. Le ultime notizie sulla conduttrice e inviata: La dedica di Pif: “Le cose che non ti ho mai detto...”.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 10:20:00 GMT)