: Ecco la #primapagina di oggi: #Juventus, coppia dei campioni; #Lazio, «#Campionato falsato, errori o malafede?»;… - CorSport : Ecco la #primapagina di oggi: #Juventus, coppia dei campioni; #Lazio, «#Campionato falsato, errori o malafede?»;… - CorSport : #Lazio, #Tare non ci sta: «Ora basta: #campionato falsato!» ?? - CalcioWeb : 'Campionato falsato', la #Lazio ha ragione: penalizzata come il #Napoli, favorita la #Juve -

(Di martedì 13 marzo 2018) Caos nelle ultime ore in Serie A, in particolar modo pesanti accuse dellache si sentedopo l’ennesimo torto arbitrale, i biancocelesti hanno recriminato per un mancato rigore su Ciro Immobile ma dall’inizio del campionato sono tanti gli episodi sfavorevoli alla squadra di Simone Inzaghi. “Il Var ha tolto tanto in classifica alla, minimo 12 punti. Vogliamo dire solo 6? Bene, la posizione della classifica sarebbe diversa, non dico Champions sicura, ma quasi, cosi’ si sta falsando il nostro campionato”, aveva dichiarato Tare. Considerando gli aiuti e gli errori arbitrali è possibile stilare una nuova classifica per il campionato di Serie A ed emergono interessanti indicazioni, penalizzatesarebbe la classifica senza errori? In testa alla classificantus con lo stesso punteggio, un punto di differenza ...