Calo per WPP

Borsa elettrica - Calo a due cifre per il prezzo d'acquisto dell'energia - GME : TeleBorsa, - In calo il prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica. Nella settimana terminata domenica 11 marzo, il prezzo medio di acquisto dell'energia nella Borsa elettrica , PUN , è sceso a ...

Borsa elettrica - Calo a due cifre per il prezzo d'acquisto dell'energia - GME : In calo il prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica. Nella settimana terminata domenica 11 marzo, il prezzo medio di acquisto dell'energia nella Borsa elettrica , PUN , è sceso a 55,11 euro/MWh,...

Salute : dai vaccini allo sport - gli urologi dettano il deCalogo per gli uomini : Maschi, basta disattenzione nei confronti della vostra Salute e via a una serie di accortezze per mantenerla più a lungo possibile. È l’invito della prima campagna nazionale per la Salute maschile, promossa dalla Società Italiana di urologia in collaborazione e con il patrocinio del ministro della Salute, presentata oggi a Roma. Gli esperti dettano dunque le regole di base per la prevenzione delle principali malattie maschili. Eccole: 1. Evita ...

Mobillo - il Centro Ue per il controllo delle malattie : “In Italia casi in Calo” : Cala il numero dei casi di morbillo in Italia: dall’inizio del 2018 alla prima settimana di marzo sono stati 164 quelli segnalati, e due le morti, quando nel 2017 nello steso periodo si erano già superati i mille casi. Complessivamente a gennaio 2018, in 15 paesi dell’Unione europea, sono stati registrati 1073 casi, con gli aumenti più consistenti in Grecia e Francia. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino pubblicato dal ...

Calo per Fresnillo : Seduta in ribasso per Fresnillo , che mostra un decremento dell'1,94%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ...

Napoli in Calo fisico ma per lo scudetto è ancora tutto aperto : Si è conclusa la 28^ giornata del campionato di Serie A, il Napoli non è andato oltre il pareggio nella gara contro l’Inter, risultato giusto per quanto visto in campo. Per la squadra di Maurizio Sarri adesso si complica la corsa scudetto, la Juventus è in vantaggio di un punto e deve recuperare una partita ma attenzione la gara per la squadra di Allegri contro l’Atalanta non è già vinta. Nella gara tra Inter e Napoli grande ...

Risultati in Calo per Salvatore Ferragamo : Teleborsa, - Poste straordinarie e effetto cambi affossano il bilancio di Salvatore Ferragamo . La maison ha chiuso il 2017 con un utile netto di 114 milioni di euro, in discesa del 42,4% rispetto all'...

Risultati in Calo per Salvatore Ferragamo : Poste straordinarie e effetto cambi affossano il bilancio di Salvatore Ferragamo . La maison ha chiuso il 2017 con un utile netto di 114 milioni di euro, in discesa del 42,4% rispetto all'esercizio ...

Euro in Calo sul dollaro. Per il mercato Draghi resta colomba : Le novità emerse nel meeting di politica monetaria della Banca Centrale Europea non scaldano l'Euro, che sta cedendo quasi mezzo punto percentuale sul dollaro a 1,2354 USD

Euro in Calo sul dollaro. Per il mercato Draghi resta colomba : ...tassi in scia alla decisione della BCE di eliminare la frase relativa alla possibilità di potenziare il programma di acquisti in termini di durata e/o importo in caso di peggioramento dell'economia . ...

Euro in Calo sul dollaro. Per il mercato Draghi resta colomba : ...tassi in scia alla decisione della BCE di eliminare la frase relativa alla possibilità di potenziare il programma di acquisti in termini di durata e/o importo in caso di peggioramento dell'economia . ...

Festa della Donna : un’occasione per riscoprire la propria femminilità - un deCalogo per non trascurarsi mai : Un decalogo di consigli “in rosa” per riscoprire la propria femminilità in occasione della Festa della Donna, costruito in base all’esperienza di migliaia di iscritte. E’ questo il regalo che Club-50Plus, il sito per incontri Over 50 n.1 in Europa con più di 500.000 soci, offre a tutte le donne desiderose di riscoprire il proprio valore e di vivere meglio non solo in occasione dell’8 marzo ma anche nella vita di tutti giorni. Chiamate spesso a ...

Calo dell'elettricità in tutta Europa : da gennaio gli orologi hanno perso 6 minuti : Forse voi non ve ne siete nemmeno accorti. O forse sì. Ma da inizio gennaio tutti gli orologi e sveglie della vostra casa che siano collegati alla rete elettrica (compresi, ad esempio, quelli dei forni microonde e dei forni), hanno perso sei minuti. Cioè sono indietro di sei minuti rispetto all'ora

Wall Street : previsto avvio in Calo - sale nervosismo per guerra commerciale : Ieri il membro votante Fed, Lael Brainard, considerata una delle principali colombe, si è mostrata molto ottimista sull'economia, suggerendo che il processo di restrizione monetaria potrebbe essere ...