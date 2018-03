Calciomercato | valzer di attaccanti tra le medie-piccole | incredibile rivoluzione!

calcioweb.eu

(Di martedì 13 marzo 2018), ILDITRA LE– La stagione del campionato di Serie A è entrata nella fase decisiva ma il pensiero delle squadre è già rivolto alla prossima stagione, in particolar modo si preannuncia una sessione estiva caldissima dicon tantipronti a cambiare maglia. L’Udinese prova ad anticipare i tempi, contatti con il Palermo per l’attaccante Nestorovski, può rappresentare per i bianconeri un affare anche dal punto di vista economico. Il Genoa ha avviato i contatti per Abel Hernandez, ex Palermo mentre la Sampdoria ha intenzione di affiancare Eder a Duvan Zapata. Il Torino forte su Andrè Silva, il Bologna su Perica dell’Udinese. L’Atalanta segue Berenguer. L'articoloditra lesembra essere il primo su CalcioWeb.