Calciomercato Spal | Antenucci a un passo dal prolungamento

TOTTI DA 200 MILIONI / L'ex capitano della Roma : in questo Calciomercato pazzo costerei molto e Spalletti... : TOTTI da 200 MILIONI, L'ex capitano della Roma ora dirigente ha parlato di una sua eventuale valutazione ai giorni nostri. Si è tolto anche un sassolino dalla scarpa su Luciano Spalletti.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 19:27:00 GMT)

Calciomercato Inter : ipotesi Conte a fine stagione al posto di Spalletti : In questi ultimi giorni sono emersi nuovi particolari riguardo Spalletti. Infatti, il tecnico di Certaldo avrebbe avuto una discussione con alcuni tifosi della Roma. Spalletti ha voluto chiarire la questione, cercando di bloccare qualsiasi polemica. Lui non si è sottratto e a voluto spiegare come sono andati i fatti. Ha ammesso il dialogo avuto nei giorni scorsi con diversi tifosi giallorossi. Ha, però, specificato che lo fa con coloro che ...

Calciomercato Inter/ News - Spalletti su Pastore : 'Non ci ho mai creduto!' - Ultime notizie - : Luciano Spalletti e l'agente Fifa D'Amico commentano il mancato arrivo a Milano di Javier Pastore. Il Calciomercato dell'Inter ha deluso i tifosi.

Calciomercato Inter/ News - Spalletti su Pastore : "Non ci ho mai creduto!" (Ultime notizie) : Le ultime notizie di Calciomercato nerazzurro: Luciano Spalletti e l'agente Fifa D'Amico commentano il mancato arrivo a Milano di Javier Pastore. (Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 04:26:00 GMT)

Calciomercato Inter - Sabatini vuole accontentare Spalletti : nel mirino un centrocampista svincolato : Calciomercato Inter – Rafinha e Lisandro Lopez sono stati gli unici due colpi dell’Inter nel mercato di gennaio appena concluso. Niente Javier Pastore, per il quale Suning non ha dato il consenso a spendere quei 4-5 milioni per il prestito oneroso, e niente Ramires, altro profilo accostato a lungo ai nerazzurri. Il brasiliano aveva tutte le caratteristiche del giocatore chiesto da Spalletti: ovvero un centrocampista fisico. Le poche ...

Inter - Spalletti è una furia ed ha ragione : Calciomercato scandaloso! : Spalletti è una furia ed ha ragione. Il calciomercato dell’Inter non è stato all’altezza della situazione. Una squadra con tantissimi problemi ed una rosa molto corta che in questo calciomercato invernale ha solo “scambiato figurine”. Troppo poco per un club che vuole puntare ad arrivare in Champions League, l’unica fortuna dell’Inter potrebbe essere che anche altre squadre hanno deluso sul mercato, come ad ...

Calciomercato Entella - Cremonesi in prestito dalla Spal : FERRARA - Michele Cremonesi , difensore classe 1988, si trasferisce dalla Spal all' Entella . La formula del trasferimento è quella del prestito, con opzione a favore di Virtus Entella o obbligo di ...

Calciomercato Spal - colpo in difesa : arriva Simic in prestito dalla Sampdoria : Calciomercato Spal – Mancano sempre meno ore alla chiusura della sessione invernale del Calciomercato. La Spal aveva bisogno di un centrale difensivo. Fino alla fine gli Spallini hanno provato a riportare Kevin Bonifazi a Ferrara ma il Torino ha fatto muro. Il tentativo per Biraschi invece ha trovato la risposta negativa del Genoa che non vuole far partire il giocatore. Semplici però può sorridere perchè, come riportato da ‘Sky ...

BROZOVIC VIA DALL'INTER? / Calciomercato news : accordo con il Siviglia - ma Spalletti vuole il sostituto : Marcelo BROZOVIC potrebbe lasciare l'Inter e l'Italia nell'ultimo giorno del Calciomercato invernale: c'è l'accordo con il Siviglia per un prestito oneroso con diritto di riscatto(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 11:41:00 GMT)

Calciomercato Spal - Bellemo al Padova in prestito : FERRARA - Alessandro Bellemo , centrocampista classe 1995, passa dalla Spal al Padova con la formula del prestito. L'operazione è stata annunciata dal sito ufficiale del ferraresi: "Spal 2013 srl ...

Calciomercato Spal - il ds Vagnati si sbilancia : “Ritorno di Bonifazi? Ecco come stanno le cose” : Calciomercato Spal – Giornata di presentazioni in casa Spal. Il club ferrarese infatti ha presentato alla stampa il nuovo centrocampista Everton Luiz. A margine della conferenza ha preso parola anche il ds Vagnati che ha fatto un punto della situazione in merito ad un possibile ritorno di Kevin Bonifazi, difensore di proprietà del Torino ma che con la maglia dei granata ha fin qui trovato pochissimo spazio. Grande protagonista della ...

Calciomercato Spal - De Maio primo obiettivo in lista : FERRARA - La Spal ha già fatto tanto sul mercato invernale, ma il lavoro del ds Vagnati non è ancora finito. Gli obiettivi restano i soliti: Sebastian De Maio è il primo della lista, col Bologna che ...

Calciomercato Spal - Mora passa allo Spezia. All'Arezzo Della Giovanna : FERRARA - Due operazioni in uscita annunciate dalla Spal . La prima è relativa al centrocampista Luca Mora , che si accasa, a titolo definitivo, allo Spezia . Il capitano Spallino, classe 1988, ha ...

Calciomercato Brescia - preso a titolo definitivo l'attaccante Spalek : Brescia - Nikolas Spalek , attaccante slovacco classe 1997, è un nuovo giocatore del Brescia . Questo il comunicato delle Rondinelle: "Il Brescia Calcio comunica di aver perfezionato l'accordo con l'...