Calciomercato | Neymar-Real grazie a Nike

Calciomercato - per i bookmaker Neymar al Real non è un'utopia : TORINO - Neymar e Cristiano Ronaldo tra poche ore saranno rivali, a settembre, chissà… Se ne era parlato moltissimo durante la parentesi di mercato invernale, poi l'affare è finito nel ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 14 gennaio in DIRETTA : Verdi verso il Napoli - follia Real per Neymar - El Shaarawy tentato dalle sirene inglesi : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di domenica 14 gennaio . Vi aggiorneremo in tempo Real e su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri (13 gennaio ) CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

Calciomercato - Neymar al PSG ha sconvolto le carte in tavola. Troppi i milioni spesi per giocatori non eccelsi : L'affare della scorsa sessione estiva di Calciomercato che ha portato il fenomeno brasiliano Neymar all'ombra della Tour Eiffel ha influenzato notevolmente il mondo dei trasferimenti dei calciatori a livello internazionale. I 222 milioni spesi dal Paris-Saint Germain rappresentano una cifra inarrivabile in questo momento per qualsiasi club europeo e nella ...