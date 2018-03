Calciomercato Napoli | chi dopo Reina?

Calciomercato - agente Jorginho : “non vuole lasciare il Napoli” : “Non so quale sia la strategia del Napoli: se qualche club vuole Jorginho e il club azzurro e’ d’accordo, si potra’ valutare l’offerta, ma Jorginho non cerca squadre perche’ non vuole andare via da Napoli. Abbiamo altri 2 anni di contratto, non cerchiamo nulla”. Cosi’ l’agente del centrocampista italo-brasiliano, Joao Santos, dai microfoni dell’emittente partenopea Radio Crc. Motivo ...

Calciomercato - Ferrero : «Torreira al Napoli? Voglio 50 milioni» : NAPOLI - Il patron della Sampdoria , Massimo Ferrero , ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Apertura sul mercato, con riferimento alla società di De Laurentiis: " ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Napoli - offerta al Genoa per Perin : tutti i dettagli : Calciomercato Napoli – Il Napoli è in corsa per la vittoria dello scudetto, la squadra di Maurizio Sarri si prepara per l’importante gara contro l’Inter con l’intenzione di riscattare il ko contro la Roma. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione ed un aspetto molto importante è quello relativo al mercato. Movimento sul fronte portieri, con il portiere Reina si è deciso di non rinnovare il contratto, accordo ...

Calciomercato Napoli - accordo per Torreira della Sampdoria : dettagli e cifre : Calciomercato Napoli – Il Napoli è in corsa per la vittoria del campionato di Serie A, la squadra di Sarri è reduce dal passo falso nella gara contro la Roma ed adesso si prepara per un altro big match contro l’Inter. Inizia un periodo fondamentale per gli azzurri che sono pronti a contrastare la Juventus per la vittoria del titolo ma si pensa anche alla prossima stagione ed in particolar modo al reparto di centrocampo. Si profila ...

Calciomercato - parla Balotelli : “io alla Juve o al Napoli? Ecco cosa dico” : Dopo Mino Raiola, adesso parla Mario Balotelli. Il calciatore del Nizza sarà uno degli uomini più chiacchierati della prossima estete, quando il suo contratto con i francesi scadrà e potrà dunque firmare con un nuovo club. “Del mio futuro si sta occupando il mio procuratore Raiola. Io so soltanto – ha detto alla “Domenica Sportiva” – che sono maturato e sono pronto a rientrare in Italia. Al Milan? Penso che sia ...

Calciomercato Napoli - ufficiale : blindato Chiriches : Napoli - Affare fatto e ufficiale: il Napoli e Vlad Chiriches hanno trovato l'accordo per il rinnovo del contratto: il nuovo accordo scadrà nel giugno del 2022 . Un premio per una riserva di lusso, la ...

Calciomercato Juventus - bomba dall’Inghilterra : pronto un altro sgarbo al Napoli : Calciomercato Juventus – Settimana chiave per la Juventus, si avvicina la giornata di campionato, per i bianconeri difficile trasferta sul campo della Lazio ma il pensiero è rivolto anche al ritorno di Champions League contro il Tottenham, i bianconeri chiamati ad andare a vincere in Inghilterra per ottenere il pass dei quarti. Nel frattempo si pensa al mercato ed in questo senso arriva una bomba direttamente dall’Inghilterra, la ...

Calciomercato Juventus - sorprendente scambio con il Napoli? : La Juventus sta lavorando con grandissima attenzione sul mercato in vista della prossima stagione. Beppe Marotta e Fabio Paratici stanno cercando un centrocampista di qualità da regalare a Massimiliano Allegri. Il primo nome sul taccuino della dirigenza bianconera è quello di Emre Can, talentuoso regista tedesco che milita nelle fila del Liverpool. Il giocatore è stato richiesto direttamente da Allegri, ma su di lui è molto forte l'interesse del ...

Calciomercato Napoli - obiettivo Fellaini per il centrocampo : Calciomercato Napoli – Il Napoli sta disputando un campionato entusiasmante, la squadra di Maurizio Sarri è reduce dal clamoroso successo sul campo del Cagliari ed adesso i punti di vantaggio sulla Juventus sono quattro, la squadra di Allegri deve recuperare una partita contro l’Atalanta. Adesso gli azzurri sono al lavoro per prepare un altro fondamentale scontro, quello contro la Roma di Di Francesco. Nel frattempo la dirigenza ...

Calciomercato Napoli - Reina ai saluti. Accordo tra lo spagnolo e il Milan : La conferma dell'addio al termine del campionato arriva proprio dal portiere iberico, pronto a raccogliere l'eredità di Donnarumma: Giuntoli al lavoro per Leno e Meret

Milic al Napoli/ Calciomercato - De Laurentiis ha chiuso l'affare : dettagli sullo stipendio : Milic al Napoli, Calciomercato: Aurelio De Laurentiis ha chiuso l'affare. La firma del terzino sinistro su un contratto fino a giugno prossimo può arrivare già nel pomeriggio di oggi.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 19:28:00 GMT)

Calciomercato Napoli - ecco Milic : in arrivo per le visite mediche : Calciomercato Napoli – Il Napoli continua a guidare il campionato di Serie A, la squadra di Maurizio Sarri è reduce dal successo in campionato contro la Spal, ancora un punto di vantaggio e duello che si preannuncia fino alla fine. Negli ultimi giorni il tecnico Maurizio Sarri ha dovuto fare i conti con un pesante stop, quello del terzino Ghoulam, per questo motivo gli azzurri hanno subito deciso di correre ai ripari, è fatta infatti per ...

Calciomercato Napoli - ecco Milic : può essere una soluzione importante per Sarri : Calciomercato Napoli – Il Napoli ha vinto con il minimo sforzo contro la Spal, la squadra di Maurizio Sarri guida ancora la classifica con un punto di vantaggio sulla Juventus. L’allenatore azzurro negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con una tegola pesantissima, il nuovo infortunio dell’esterno Ghoulam. Il Napoli ha deciso di correte subito ai ripari, come anticipato da CalcioWeb ha valutato l’arrivo di Siqueira, ...

Calciomercato Napoli - parla l’agente di Milic : gli ultimi aggiornamenti : Calciomercato Napoli – Il Napoli continua a lavorare per l’acquisto dello svincolato Milic. Negli ultimi giorni la dirigenza del club partenopeo ha accelerato per l’ex Fiorentina, visto il nuovo infortunio riportato da Ghoulam che dovrebbe rientrare a metà aprile. Intercettato dai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, l’agente del’esterno mancino ha dichiarato: “Il Napoli? Non fatemi dire nulla, ...