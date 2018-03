Calciomercato | Messi-Manchester City | ecco tutta la verità

Calciomercato Roma - l’annuncio di Di Francesco su Dzeko! “Ho chiesto Messi ma…” : Calciomercato Roma – La Roma pensa alla gara di campionato contro la Sampdoria ma anche e soprattutto al mercato con la situazione legata all’attaccante Dzeko, in trattativa con il Chelsea. Sull’argomento ha dato indicazioni il tecnico Di Francesco in conferenza stampa: “Dzeko ed Emerson sono entrambi a disposizione, li farò giocare se lo riterrò opportuno. Non credo che la Roma o io ci priveremmo volentieri di uno come ...

Calciomercato Juve - Messi vuole Dybala al Barcellona : ecco il probabile erede Video : Giungono importanti indiscrezioni per quanto riguarda il # Calciomercato della # Juve ntus. Le ultime news si concentrano su Paulo Dybala , come sempre uomo mercato del club bianconero. L'attaccante argentino ha iniziato benissimo la stagione, ma poi ha avuto un periodo di calo, durante il quale è rimasto a s ecco di gol. Nelle ultime uscite, però, Dybala sembra essere tornato ai suoi livelli e tanti top club lo stanno seguendo. Su di lui è ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 5 gennaio in DIRETTA : Messi si svincola se Catalogna diventa indipendente? Il Real Madrid piomba su Icardi. Liverpool su Alisson - Napoli attivissimo! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. La Juventus ha ceduto Pjaca in prestito allo Schalke 04 ed è in costante pressing su Emre Can, ma sta facendo un pensierino anche per Cristante. Il Napoli, dal canto suo, è in cerca di un attaccante ...