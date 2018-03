Calciomercato Inter | staffetta in attacco in casa nerazzurra

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - maxi operazione Inter-Sampdoria : Calciomercato, Inter e Sampdoria lavorano ad una maxi operazione. il club blucerchiato sta disputando una stagione ottima, i nerazzurri sono invece in grande calo e rischiano di rimanere fuori dalla Champions League. Si pensa anche alla prossima stagione con l’intenzione di muoversi sul mercato, l’Inter guarda con attenzione in casa Sampdoria ed in particolar modo nel mirino è finito il centrocampista Praet, autore fino al momento di ...

Calciomercato Inter - Ausilio : “accordo con De Vrij? Ecco cosa dico” : Calciomercato Inter – Inter in campo nella gara di campionato contro il Napoli, nel frattempo arrivano indicazioni di Ausilio su De Vrij ai microfoni di Mediaset Premium: “Se abbiamo un accordo con De Vrij? Non posso confermare una cosa di questo tipo. Posso parlare solo dei nostri giocatori. Il resto non è un argomento di discussione”. Su Lautaro Martinez: “Se è vicino? Dipende da cosa si intende. – ha precisato Ausilio ...

Calciomercato : Cavani nel mirino dell’Inter - l’ex napoletano “soffocato” dalle stelle del Psg : La mancata qualificazione al turno successivo in Champions non ha fatto altro che creare un fuggi fuggi dal Psg. Già giorni fa Neymar, come abbiamo scritto su CalcioWeb, avrebbe espresso il desiderio di cambiare aria. Al forte attaccante brasiliano si potrebbe unire l’ex napoletano Cavani, il quale, a 31 anni, spera in una nuova grande occasione per alzare la Coppa “dalle grandi orecchie”. Oltretutto l’attaccante si sente ...

Calciomercato Inter - l’agente Rolando Zarate svela la coppia d’attacco della prossima stagione : Calciomercato Inter – L’Inter non sta attraversando un momento entusiasmante, dopo un inizio importante adesso un calo clamoroso di risultati e prestazioni. L’obiettivo è conquistare la qualificazione in Champions League ma si pensa anche al mercato della prossima stagione. Fatta per Lautaro Martinez, nelle ultime ore importanti indicazioni da parte dell’agente Rolando Zarate Intervistato da Tyc Sports: “Martinez ...

Calciomercato Inter - Sandro sul futuro : Il centrocampista brasiliano è in forza al Benevento dallo scorso gennaio Calciomercato Inter Sandro / A 'Sky Sport' Sandro è uscito allo scoperto a proposito del suo futuro: 'Se mi vogliono ancora, io sono disposto a rimanere al Benevento anche in Serie B'. Il brasiliano è giunto alla corte di De Zerbi nello ...

Inter sì - Inter no - Inter forse : il punto di Ramires sul Calciomercato : Inter sì, Inter no, Inter forse. E’ stato un inverno ricco di ribaltoni per Ramires in chiave calciomercato. Il calciatore dello Jangsu di Suning sembrava in procinto di firmare con i nerazzurri, ma non se n’è fatto nulla. Lo stesso Ramires, Intervistato da Uol Esporte, ha raccontato la sua verità: “Si è parlato molto dell’Interesse dell’Inter, ma a me non è arrivato nulla di concreto, almeno fino ad oggi. Tutti ...

Calciomercato - Ramires : 'Inter? Nulla di concreto - ma è un grande club. Voglio tornare in Europa' : Un matrimonio che sembrava destinato a celebrarsi lo scorso gennaio, Ramires desideroso di far ritorno in Europa, Luciano Spalletti che aveva individuato il brasiliano come il profilo giusto per ...

INTER NON PUÒ ISCRIVERSI AL CAMPIONATO/ "637 milioni di debiti" - ne risentirà il Calciomercato? : INTER non può ISCRIVERSI al CAMPIONATO: "Non ha i requisiti per ISCRIVERSI in Serie A, 637 milioni di debiti". L'inchiesta de Il Sole 24 ore sulla situazione dei nerazzurri

Sandro all'Inter?/ Dal Benevento il prossimo obiettivo di Calciomercato dei nerazzurri : Sandro all'Inter? Del Benevento il prossimo obiettivo di calciomercato dei nerazzurri. La compagine di corso Vittorio Emanuele starebbe pensando al centrocampista

Calciomercato Inter - assalto a tre “parametro zero” : Asamoah in arrivo - ma non solo - i dettagli : Calciomercato Inter – L’Inter di Suning ha dimostrato durante il Calciomercato invernale di non avere enormi possibilità di spendere, dato anche l’incombere del Fair play finanziario. La società però si sta muovendo molto bene sul mercato dei parametro zero, con due accordi vicinissimi alla conclusione ed un’altra idea in fase di realizzazione. Di De Vrij è ben noto, l’Inter ha proposto un contratto da top player al ...

Calciomercato Inter - rivoluzione in difesa : colpo anche dalla Juve? : Calciomercato Inter – L’Inter è reduce dal successo nella gara di campionato contro il Benevento, la prestazione della squadra di Spalletti non è stata di certo incoraggiante, difficoltà evidenti. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione ed al mercato, l’obiettivo è muoversi per la difesa. Accordo raggiunto con il calciatore della Lazio De Vrij, arriverà a zero, contatti anche con l’Atalanta per Toloi. Ma nelle ...

Calciomercato Inter - Sagna svela un importante retroscena sui nerazzurri : Calciomercato Inter – Nella giornata di ieri sono scese in campo Inter e Benevento, successo per 2-0 della squadra di Spalletti grazie alle reti di Skriniar e Ranocchia ma la prestazione non è stata incoraggiante. Molto meglio la squadra di De Zerbi, si candida ad essere protagonista fino al termine della stagione Sagna, ecco le parole ai microfoni di Sky Sport, retroscena sull’Inter: “Io vicino all’Inter? E’ vero, ...

Calciomercato Inter - non solo De Vrij : occhi anche su Toloi dell’Atalanta : Calciomercato Inter – L’Inter non sta attraversando di certo un momento positivo, la squadra di Spalletti è reduce dal ko nella gara di campionato contro il Genoa ed adesso si prepara ad affrontare il Benevento in una partita assolutamente da non fallire. Nel frattempo si pensa anche al mercato ed in particolar modo a rinforzare la difesa. Già bloccato per giugno De Vrij, l’olandese ha deciso di non rinnovare il contratto con ...