Calcio e violenza Il presidente con la pistola e altre follie

gqitalia

(Di martedì 13 marzo 2018) Stop al campionato per invasione diarmato di. Ci sarebbe da ridere se non fosse gravissimo quanto accaduto domenica a Salonicco. Allo stadio Toumba, nei minuti finali del match tra i padroni di casa del Paok (secondi in classifica) e gli ospiti dell’Aek Atene (capolista), dopo l’annullamento del gol del vantaggio del Paok sono partite le proteste della squadra locale, seguite da quelle dei tifosi. A un certo punto, però, l’escalation è degenerata con l’entrata in campo di Ivan Savvidis,del team bianconero della seconda città per grandezza e importanza della Grecia, che scortato da due bodyguard si è diretto verso l’arbitro mettendo in mostra unalegata alla cintura con una fondina. Obiettivo del boss locale era il direttore di gara, che secondo quanto riportato a Marca dal tecnico ospite, lo spagnolo Manolo Jimenez, ...