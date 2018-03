eurogamer

: Cala la domanda di GPU per il mining di criptovalute. #NVIDIA - Eurogamer_it : Cala la domanda di GPU per il mining di criptovalute. #NVIDIA - MBigliardi83 : Si riduce l'acquisto di titoli di Stato da parte della #BCE attraverso il #QE. E se la domanda cala, il prezzo scen… - LiveSicilia : Nello studio di #Verissimo cala il gelo Stefano De Martino letteralmente pietrificato Guarda foto e video su... -

(Di martedì 13 marzo 2018) Negli ultimi mesi abbiamo assistito a una vera e propria caccia alla GPU, fondamentale per aumentare la potenza dei PC utilizzati neldelle. Le schede video sono andate letteralmente a ruba e il prezzo di queste è conseguentemente aumentato, andando a penalizzare coloro che le acquistavano per giocare.Come riporta TweakTown, sembra che ladi GPU per ilstia lentamentendo e che proprio per questo NVIDIA abbia cominciato a monitorare con attenzione i livelli di inventario delle schede video. Se la notizia fosse confermata dal produttore, questo potrebbe portare NVIDIA ad effettuare un controllo più efficace dei prezzi. Per fare un esempio, nella situazione attuale una GeForce GTX 1080 è arrivata a superare i mille dollari, mentre la GTX 1070 tra i 600 e i 950 dollari.Credete che possa essere vicina la fine di questa caccia alle GPU da parte dei ...