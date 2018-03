Burgez | ' Le italiane preferiscono il moroso' | la replica dopo le polemiche

Blastingnews

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Un annuncio di lavoro che ha scatenato la discussione sul web. La catena di fast foodha condiviso sulla pagina social un post attraverso il quale riferiva di cercare una cameriera per il punto vendita di via Savona. Ad accendere il dibattito social il passaggio in cui viene spiegato il perché la maggior parte delle impiegate sono filippine. ‘Leil sabato hanno il, il mercoledì hanno la palestra e la domenica la stanchezza’. La chiosa finale ha provocato la reazione stizzita di diversi utenti Facebook. ‘, svegliatevi: il lavoro c’è, siete voi che non ci siete’. Un inciso che ha scatenato un polverone social. In molti hanno accusato i vertici della catena di fast food di aver utilizzato termini razzisti e sessisti. ‘Gli italiani lavorano bene e tanto’. In molti hanno sottolineato la preferenza per le straniere e è determinata da questioni legate al ...