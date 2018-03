Burgez | l’annuncio di lavoro fa discutere | “Perché le nostre cassiere sono tutte

ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 marzo 2018) “Italiane, svegliatevi! Ilc’è, siete voi che non ci siete”. L’ultima trovata in fatto di annunci pubblicitari online la lancia. Il fast food milanese rimescola le carte del razzismo e del sessismo, facendo aumentare like, click, e probabilmente anche clienti, con un semplice post su Facebook. “Stiamo cercando una cassiera per(via Savona). Se ci chiedete perché la maggior parte delleragazze filippine vi rispondiamo perché le italiane il sabato hanno il moroso, il mercoledì hanno la palestra, la domenica la stanchezza, ecc. Italiane, svegliatevi! Ilc’è, siete voi che non ci siete. Per chi avesse voglia davvero di lavorare scrivete a…”. Insomma, le italiane perse tra le loro inutili ciance da ragazzine viziate non hanno voglia di sgobbare, mentre le “filippine” si danno da fare e vincono l’agognato posto dietro la cassa. Punto primo: da ...