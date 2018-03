Burgez | cosa ha scatenato le polemiche sulla catena di fast food milanese

laragnatelanews

(Di martedì 13 marzo 2018) E’ un dato che viene ricordato in maniera costante quello legato alla disoccupazione in Italia, soprattutto quella giovanile che ha raggiunto livelli impressionanti negli ultimi anni, nonostante siano molti i giovani disposti a sacrificarsi e spesso anche accontentarsi di lavori sottopagati in condizioni tutt’altro che allettanti. Trattandosi di un tema caldo è inevitabile che, quando viene toccato, rischia sempre di sre. Non stupisce, quindi, che abbiamolte discussioni sui social l’episodio che ha coinvolto la giovane ma promettentedi, finita in una vera e propria”bufera mediatica” causata da un’offerta di lavoro pubblicata online dai toni certamente provocatori, che non ha mancato di sre l’ira di molti. Tutto ha avuto inizio con un messaggio postato sui canali social ufficiali ...