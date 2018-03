Burgez | annuncio di lavoro shock | ' Solo filippine? Italiane hanno il moroso'

Blastingnews

(Di martedì 13 marzo 2018) L'didi una nota catena di ristoranti chiamata, situata a Milano, ha pubblicato sul Web e su specifici social, dove si trovano offerte e richieste di, molta indignazione. L'azienda cerca personale da inserire nel proprio organico dando preferenza alle lavoratrici straniere, in particolare delle, rispetto a donne, in quanto vengono considerate dalla catena stessa, meno puntuali e precise rispetto alle altre. Perché la nota catena di Hamburger è contro le lavoratrici? La criticità che emerge dall'dipubblicato sulla pagina Facebook della grande catena di fast-food, si può definire come un messaggio razzista. Gli aspetti negativi di quest'ultimo sono molto evidenti, in particolare ce ne sono due in questione che lasciano credere che abbiano una natura discriminatoria. Il fatto sta nel capire, perché sono state ...