Buffon | “Andrò avanti finché avrò voglia di soffrire”

Gigi Buffon continua a giocare? Il portiere non vuole ritirarsi : “Andrò avanti se considerato punto fermo della Juventus” : Gigi Buffon è ai box da più di un mese a causa di problemi fisici. Questa dovrebbe essere l’ultima stagione in campo per il portierone della Juventus che però ci starebbe ripensando come traspare in un’intervista rilasciata a Sky: “Ho un rapporto e un legame di amicizia con Andrea Agnelli, tale checi incontreremo e valuteremo tutto insieme e serenamente. Le forzature non mi piacciono, fin quando sarò considerato un punto di ...