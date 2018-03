Buche a Roma | ' Aiuto' opera dell' installazione ' Legno asfalto'

Non solo Roma - anche Milano è piena di Buche : Non solo Roma, anche Milano è piena di buche L’assessore: “il Comune ha avviato un piano di emergenza, una vera e propria terapia d’urto” Continua a leggere L'articolo Non solo Roma, anche Milano è piena di buche proviene da NewsGo.

Su quali strade vedremo la "macchina tappaBuche" messa in campo dal comune di Roma : È stata già testata nell'autunno 2016 la macchina tappa-buche che nei prossimi giorni il Campidoglio utilizzerà nel programma di lavori varato dopo l'ondata di maltempo che in dieci giorni, tra neve, ghiaccio e precipitazioni abbondanti, ha aperto voragini in tutto il manto stradale cittadino. Il Campidoglio assieme ai Municipi nei giorni scorsi ha censito 50 mila buche stilando un programma di lavoro ...

Buche a Roma - Campidoglio : «Tutte le strade restano aperte» : Le strade pericolose restano aperte. Anche via di Ponte Galeria, via di Malagrotta, via Mattia Battistini, tratti di via di Boccea, via Portuense e via Magliana, cioè le strade segnalate come critiche ...

Buche - sul web l'ironia dei romani «Tuttapposto - ancora se tocca» : Rabbia, protesta, sconforto, polemiche politiche e vane promesse: ma le Buche stradali sono anche uno di quei temi assolutamente irresistibili per lo spirito critico, l'ironia feroce e il sarcasmo dei ...

A Roma mettono fiori nelle buche in strada Striscia la Notizia mostra l'iniziativa viene dai cittadini, un gesto simbolico per sensibilizzare il comune.

Buche a Roma - #stradenuove non basta : Raggi promette lavori per altri 17 milioni E il bando annunciato un anno fa non c’è : Un “piano Marshall” da 17 milioni di euro. Questa la cifra stanziata dalla giunta guidata da Virginia Raggi per riparare le “oltre 50.000 Buche” formatesi Roma dopo l’ondata di neve e pioggia delle ultime settimane. Ad ogni municipio sarà dunque affidato un milione di euro circa per le strade di propria competenza. L’operazione messa in campo dal Campidoglio prevede un’intensificazione nelle riparazioni, con la destinazione di 4,5 milioni di ...

In questi ultimi giorni si parla molto delle conseguenze negative causate dal maltempo e una tra le citta' che deve fare i conti con i danni è Roma, o meglio le sue strade, sempre più piene di buche. Da questo problema però è nata una moda divertente che si sta diffondendo a macchia d'olio per tutto il web e sono due i nuovi hashtag che la riguardano, ovvero #cinebuche e #karabuche. I due hashtag #cinebuche e #karabuche Quando piove, a Roma le ...

Roma - emergenza Buche. Campidoglio : "Non chiudiamo strade". Aperta inchiesta : Gatta, assessore ai Lavori Pubblici del Campidoglio, assicura che ci saranno risarcimenti per i danni provocati ai cittadini dalle buche. Piano straordinario. Ma la magistratura apre inchiesta su ...

Buche a Roma - Campidoglio esclude chiusura strade grazie a interventi : Buche a Roma, Campidoglio esclude chiusura strade grazie a interventi L'ipotesi era stata avanzata nei giorni scorsi direzione dell'unità operativa di manutenzione stradale del Dipartimento lavori pubblici Parole chiave: Roma ...

